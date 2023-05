Az ifjúságiaknál megismétlődött a tavalyi finálé, melyet akkor a körösladányi fiatalok nyertek nagy küzdelemben. Most is esélyesebbnek számítottak, tekintettel arra, hogy több játékosuk a most lezárult NB III-as felnőtt bajnokságban is alapembernek számított. Ennek nyomatékot adva Cservenák Csaba már az 5. percben előnyhöz juttatta a sárrétieket egy pontos, 15 méteres lövéssel. A folytatásban is a kékben játszó ladányiak birtokolták többet a játékszert, a gyomaendrődiek csak a félidő második felében tudtak javítani ezen, igaz a játékrész hajrájában előbb Szabó László, majd Jánovszki László meg is duplázhatta volna a ladányiak előnyét.

A második játékrész nyílt csatát hozott. A gyomaendrődiek próbálták menteni a menthetőt, ám ahogy teltek a percek, egyre inkább felforrósodott a hangulat a pályán. Ennek következtében a játékvezető két magáról megfeledkező sárrétinek is felmutatta a piros lapot. A kettő közben azonban Szabó László megduplázta a ladányiak előnyét. Kilenc fővel azonban védekezésre kényszerültek. Az emberfórt Hanea Márkó gólra is váltotta, de az egyenlítésre már nem maradt ideje csapatának, így 2022 után idén is a ladányiak birtokába került a serleg.