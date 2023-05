Szép létszámmal voltak jelen az egész országból. A versenyt a névadó, Sensei Sáfár László X. danos mester, az American JKA Karate (A. J. K. A.) vezetője nyitotta meg. Hagyományosan izgalmas küzdelmeket és zömében igényes formagyakorlatokat láthattak a nézők. Érdekesség, hogy nem csak az A. J. K. A. szövetséghez tartozó klubok versenyzői indultak el, hanem más szervezetek képviselői is megmérettették magukat.

Békés vármegyéből a békéscsabai JALTE Shotokan Karate Szakosztálya, a Gyulai Karate Egyesület és a szintén gyulai Heian Karate Egyesület karatékái léptek tatamira, akik nagyon eredményesen szerepeltek. A három klub összesen kilenc arany és számtalan más színű érmet hozott haza a jó hangulatú versenyről. Versenybíróként Farkas András, Kovács Viktor és Baracsi István mesterek tevékenykedtek sikeresen. Torma Béla mesteredzőként és versenyzőként egyaránt sikeres volt.

Békés Vármegye továbbra is fontos tagja az A. J. K. A.-nak, hiszen júliusban Gyulán, október elején Békéscsabán lesz fontos nemzetközi edzőtábor, október végén pedig Békéscsabán rendezik meg az országos bajnokságot is.

Eredmények: Leányok. +18 éves A csoport : 2. Frankó-Zahorán Kitti (Békéscsabai JALTE). +18 éves C csoport 2. Palásti Petra (Békéscsabai JALTE). 15-17 éves B csoport Kata 1. hely Tamás Zita (Heian Karate Egyesület Gyula). 15-17 éves C csoport, 1. Cseresznyés Noémi (Heian Karate Egyesület Gyula). Csapat Kata : 1. Heian Karate Egyesület Gyula ( Tamás Zita, Gombos Andrea, Cseresznyés Noémi). 13-14 éves B csoport: 2. Borbély Fanni Kata (Gyulai Karate Egyesület). 13-14 éves, C csoport: 2. Lipcsei Liliom (Békéscsabai JALTE). (9-10 éves ) B csoport: 2. Selmeczi Júlia (Gyulai Karate Egyesület). (9-10 éves ) . Egyéni küzdelem KUMITE : (+ 18) A csoport: 1. Frankó-Zahorán Kitti (Békéscsabai JALTE). Csapat KATA 3. Gyulai Karate Egyesület (Selmeczi Júlia, Baracsi Zétény, Baracsi Zalán). (+18) A csoport 1. Frankó-Zahorán Kitti. B csoport 2. Gombos Andrea 15-17 éves C csoport 1. Cseresznyés Noémi (mindkettő Heian Karate Egyesület Gyula). (9-10 éves). B csoport 2. Selmeczi Júlia (Gyulai Karate Egyesület).

Egyéni formagyakorlat (KATA). Felnőtt férfi Kata: 1. Torma Béla (Heian Karate Egyesület Gyula). Fiúk. +18 éves A csoport: 3. Kesjár Zoltán (Békéscsabai JALTE). 13-14 éves C csoport: 2. Borzsák Bálint (Gyulai Karate Egyesület). 11-12 éves, B csoport 3. Baracsi Zalán (Gyulai Karate Egyesület). (11-12 éves). C csoport: 1. Turcsek Tamás (Békéscsabai JALTE), 2. Dobra András (Gyulai Karate Egyesület). C csoport 1. Kurtics Zalán (Békéscsabai JALTE). Egyéni küzdelem KUMITE : (+18) A csoport: 2. Kesjár Zoltán. 15-17 éves. 13-14 éves C csoport: 2.Borzsák Bálint. 11-12 éves, B csoport 1. Baracsi Zalán. 11-12 éves, C csoport 3. Dobra András. (9-10 éves ) B csoport 3. Baracsi Zétény (Gyulai Karate Egyesület).