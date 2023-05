A Békés Megyei Kupa fináléját két megye I. osztályú élcsapat, az Orosházi MTK-ULE 1913 és a Szarvasi FC 1905 vívja. Mindkét fél négy-négy selejtező fordulót vett sikerrel, hogy eljusson idáig. A játékszabályok szerint döntetlen esetén 2 x 15 perc hosszabbítás következik, amennyiben az sem hoz döntést, úgy a büntetőpontról végzett rúgásokkal kell eldönteni a győztes kilétét.

Előmérkőzés is lesz: a Békés Megyei Ifjúsági Kupában megismétlődik a tavalyi finálé, melyet akkor a Körösladány nyert a Gyomaendrőd ellenében.

Ezzel párhuzamosan a műfüves pályán második alkalommal kerül sor a kislélekszámú települések kispályás tornája négyes döntőjére, melyen a Bélmegyer, a Geszt, a Körösújfalu és a Nagybánhegyes csapata lesz érdekeltek.

A nagy döntő előtt kíváncsiak voltunk a két vezetőedző véleményre, miként látják csapataik kilátásait.

Buza Barnabás (Orosházi MTK-ULE): – Egy nagyon várt döntő előtt állunk. Egyszer már itt lehettünk, akkor nem sikerült a serleget elhódítanunk, de bízunk benne, hogy most ez is összejöhet. Ebben lehet segítségünkre az egyesület utánpótlása, amely ott lesz a lelátókon és buzdítja a csapatot, de a fiatalok mellett sok szurkoló is elkísér bennünket. A tavaly megfogalmazott háromlépcsős tervünk második állomása lesz ez a finálé, hiszen a Magyar Kupa szereplés már összejött. Most ennek a sorozatnak a végére szeretnénk pontot tenni, majd vár még a csapatra egy bajnoki döntő, illetve az NB III-as osztályozó. Nem lesz egyszerű menetelés, hiszen két serleg sorsáról is egy meccs dönt. A kupadöntőn sok újdonságot nem tudunk már mutatni egymásnak, de ha koncentráltak leszünk és tudjuk igazán játszani a saját játékunkat, akkor komoly sanszunk van a győzelemre. Tóth-Kása Sándor elnök úr különösen megérdemelné ezt a sikert, hiszen rengeteget tesz a klub felvirágoztatásáért.

Somogyi János (Szarvasi FC): – Két esztendővel ezelőtt volt szerencsénk megtapasztalni, hogy milyen jó hangulata van a sorozat döntőjének, ezért különösen örülök annak, hogy itt lehetünk. Ez egy ünnepnap a Szarvasi FC életében, biztos vagyok benne, hogy sok szurkolónk és sok utánpótláskorú játékosunk elkíséri a csapatot. Ha ehhez még hozzáadjuk a szép stadiont és remek pályát, illetve a gyönyörű serleget, amiért játszunk, akkor minden adott, hogy egy újabb maradandó élménnyel gazdagodjunk. Köszönjük az MLSZ helyi igazgatóságának, hogy ilyen rangot ad a megyei kupának. Reményeim szerint az első alkalomhoz hasonlóan a trófeával indulhatunk majd haza! Szeretnénk azt a játékot nyújtani, amit az utóbbi fél évben szinte minden mérkőzésen sikerült. Gólra törően és nagy lelkesedéssel játszva mutatkozik esélyünk legyőzni az erős orosházi csapatot!