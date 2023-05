Reszegi Eszter szülővárosában, Hajdúnánáson ismerkedett meg a sportág alapjaival, két éve igazolta át a DVSC a Debreceni Kézilabda Akadémiára, Orosházára is innen érkezik. Tagja volt annak a DVSC U19-es csapatának, amely a most lezárult bajnokságban kétszer is legyőzte az újdonsült csapatát. Egy meccsen az élvonalban is pályára léphetet az év során, nem is hétköznapi mérkőzésen, az ellenfél ugyanis a Győri Audi ETO KC volt.

– Nagyon örültem a klub megkeresésnek, ami egy pozitív visszaigazolása az eddigi munkámnak. Úgy éreztem, ha Orosháza mellett döntök, egy lépéssel közelebb kerülök a felnőtté váláshoz is. Egy tapasztalt csapatba igazoltam, ami nagy motivációt ad nekem ahhoz, hogy meghatározó tagjává váljak és hozzásegítsem a kitűzött célok eléréséhez – fogalmazott Eszter az ONKC honlapján.