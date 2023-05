Ahogyan arra számítani lehetett, a Jászberény kezdettől védekezésre kényszerült. A gyarmatiak nem csak labdabirtoklásban voltak fölényben, de a helyzetek kialakítása tekintetében is. A vezető góljukra azonban a félidő derekáig várni kellett, ekkor Popescu fejjel vette be Sándor kapuját. Akadtak még további lehetőségek is a sárrétiek előtt, de újabb találat már nem született a szünetig.

A második játékrész elején azonban hamarjában megduplázták az előnyüket: amikor is Kis Szabolcs kapásból talált be a berényieknek. Mindez további magabiztosságot adott számukra, nem is váratott sokat az újabb találatuk, amit Raducu jegyzett lábbal. Ezzel azonban le is tudták a mérkőzés érdemi részét. Változatlanul irányították a játék menetét, az utolsó félórában azonban már meddőnek bizonyultak támadásban.

Jó: Lukovszky, ill. Soós (a mezőny legjobbja), Popescu, Achim Á., Pohl.

Boros Tibor: – A mérkőzés előtt annyit mondtam a fiúknak, hogy csak a győzelem elfogadható, az oda vezető út másodlagos. Nem kell túldimenzionálni az eredményt, hoztuk a kötelezőt.