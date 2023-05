Az első és a harmadik szett végén is nyerési esélyt szalasztott el a keddi késő esti döntőben a Swietelsky-Békéscsaba női röplabda-csapata a Vasas Óbuda ellen, de a kritikusabbnak látott időszakokban mindig Papp Orsolyáék voltak nyugodtabbak és pontosabbak. Mindez azt jelenti, hogy az első, Folyondár utcában aratott 3:1-es siker után három szettben a Vasas Óbuda az egyetlen olyan magyarországi csarnokban is győzni tudott, ahol ebben az idényben még nem.

Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője a keddi találkozó után a hibákat elemezte. Kissé érthetetlen, hogy egy jól kivédekezett labdából, egy jó feladásból, ziccerhelyzetben a csapat out-ot üt.

– Ezt semmi sem indokolja, mert ilyenkor nem kellene a blokk mellé fordulni és nagyobb kockázatot vállalni. Ebben hibáztunk a legtöbbet. Ez mentális dolog, melyen nagyon nehéz túllendülni. Mindez a játékosok személyes harca. Biztos vagyok azonban abban, hogy szombaton Budapesten is meglesznek ezek a lehetőségeink, s ha ezekkel jobban sáfárkodunk, akkor vissza tudjuk hozni a döntőt Békéscsabára, ami jelen pillanatban az egyetlen célunk, nem is lehet más – mondta a csabaiak szakvezetője.

Nem kérdés, hogy a Vasasnál két megnyert mérkőzés után, hazai pályán, az óbudai Folyondár utcában már el sem tudnak mást képzelni, mint az immáron címvédést jelentő harmadik győzelmet.

Bár minden szezon, és minden mérkőzés más, azért jól emlékezhetnek a piros-kékek is az egy évvel ezelőtti döntő forgatókönyvére, amikor – igaz egymeccses különbséggel – a finálé harmadik találkozóját megnyerték Békéscsabán, a negyediket azonban – amelyen már eldönthették volna a bajnoki címet –, elveszítették a Folyondár utcában (az ötödik találkozót aztán Békéscsabán behúzták és bajnokok lettek). Vagyis most sem mehetnek biztosra. Jól tudják ezt Békéscsabán is, és bár a kedden látott játék ad némi aggodalomra okot, azért butaság lenne lemondani a győzelemről és nem megpróbálni kiharcolni a folytatást. Fordíthatjuk úgy is a dolgot, hogy 0–2 után tulajdonképpen nincs veszítenivaló, vagyis nagyobb teher nélkül, felszabadultan röplabdázhatnak, amiből sok jó kijöhet!

A Vasas célja persze az, hogy közönsége támogatásával bevigye a döntő találatot, és lezárja a párharcot, megszerezve ezzel története nyolcadik bajnoki aranyérmét.

Várhatóan ezúttal is sok szurkoló kíséri majd el a békéscsabai csapatot a fővárosba, és garantáltan telt ház várható a Folyondár utcai csarnokban, ahol a kapunyitás a nagy érdeklődésre való tekintettel a megszokottnál harminc perccel korábban, 18 órakor lesz.

A mérkőzést Adler László és Kiss Zoltán Attila vezeti. A találkozót az M4 Sport Televízióban élőben lehet nyomon követni.