Az idén és tavaly is duplázó fővárosiak kedden honlapjukon jelentették be, hogy a 28 éves ötszörös válogatott feladó anyai örömök elé néz, emiatt a következő idényben biztosan nem röplabdázik.

– Ez a bajnoki döntő szép lezárása volt pályafutásom első szakaszának, amennyiben ugyanis minden rendben lesz, a szülés után szeretnék visszatérni – jelentette ki az ötszörös bajnok és hatszoros Magyar Kupa-győztes feladó. Fábián, aki korábban a TFSE-ben, két időszakban három idényt Békéscsabán, Kaposváron és Jászberényben is játszott, az elmúlt két idényben mindent megnyert nevelőegyesületével: a Vasas tavaly és idén is bajnok és kupagyőztes lett, valamint 2022-ben elhódította a Közép-európai Liga aranyérmét is.

Fábián tavaly mutatkozott be a nemzeti csapatban, kulcsembere volt az Európa-bajnokságra kijutott válogatottnak és most is tagja volt az Európa-ligára és az Európa-bajnokságra készülő válogatottnak - teljesítménye elismeréseként a Magyar Röplabda Szövetség 2022-ben az év női röplabdázójának választotta.

Fábián most is ott volt az Európa-ligára és az augusztusi kontinenstornára készülő magyar válogatott keretében, de így nem fog szerepelni az olasz Alessandro Chiappini irányította csapatban.

– Nyilván itt lett volna a lehetőség, hogy Európa-bajnokságon szerepeljek, aminek elmaradása miatt lehetnék csalódott, de most a magánélet a prioritás, ez tölti ki minden gondolatomat - mondta ennek kapcsán az MTI-nek Fábián Fanny.