A magyar szövetség honlapján közölt beszámoló szerint az Ängelholmban rendezett összecsapáson debütált az Európa-liga küzdelmeire készülő együttes élére nemrégiben kinevezett szövetségi kapitány, Alessandro Chiappini. Az olasz szakember több újoncot is avatott első mérkőzésén, amelyen a kezdőbe jelölte a nemzeti csapatban először szereplő békéscsabai Glemboczki Zórát és a békéscsabai nevelésű, de a legutóbbi szezonban Kaposváron játszó Godó Pannát is. A Swietelsky-Békéscsaba feladója, Bagyinka Fanni a kezdőhatosban kapott szerepet, és pályára lépett a liberó, Kertész Petra is, aki azonban ezúttal nem a saját posztján jutott szóhoz.

A magyar együttes legeredményesebb játékosa az egykor Békéscsabán is megforduló Petőváry Panni volt 19 ponttal. A két csapat vasárnap lapzártánk után újra összecsap egymással.