Az orosházi lányok remekül indították a meccset, a 10. minutában Ács Orsolya találatával már 7–3-ra vezettek. Érkezett is a hazai időkérés, ami megtörte a vendégek lendületét, folyamatosan csökkent a különbség a felek között. Néhány perc múlva Morva Zoltán is magához hívta a csapatot, de jelentős változást nem sikerült előidéznie. Labdaeladások, rossz döntések, technikai hibák sorozatát vétették a vendégek, eközben a Komárom Ogonovszky vezérletével 13–11-nél már két góllal is vezetett.

Szünet után sok hibával játszott mind a két együttes, de gólszerzésben előrébb jártak a hazaiak. A 36. percben először lépett meg három góllal a piros mezes alakulat (18–15). A megszokott feszes, kemény védekezés és Bálint Anna stabil teljesítménye is hiányzott ezen a meccsen. A 43. percben Ogonovszky a tizenegyedik gólját már Szőke Szonjának lőtte, 22–18-nál. A hátralévő időszakban is sok volt a hiba a látogatóknál, így a különbség csak egyre nőtt.

Morva Zoltán: – Úgy tűnik, hogy a vasárnapi átok továbbra is tart. A lányok a fejüket Orosházán hagyták.