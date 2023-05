Idén is egy jól szervezett, izgalmakkal teli versenyt rendeztek a hevesiek, amelyen nyolc nemzet, több mint 300 versenyzője indult el. Ezzel a lehetőséggel a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó egyesületek is élni szoktak. Idén 3 arany-, 5 ezüst- és 9 bronzérmet hoztak haza. Remélhetőleg ez az eredményesség megmarad a június 24-i battonyai Barátság Kupán is, amelyet hazai „küzdőtéren” vívnak majd.

A battonyaiak edzője, Rádai Imre így értékelte versenyzőit:

– Egyesületünk versenyzői nagyon jól szerepeltek, bár érződik rajtuk a fáradtság a hétvégi versenyek és a hétközi napi két edzés miatt. Formagyakorlatban Lipták Szilárd magabiztosan és tudatosan dolgozva lépkedett előre és érte el a dobogó legfelső fokát. Mezei Tamás küzdelmeit is ez a kettősség jellemezte, nem először nyerte meg ezt a versenyt. Téglás Adrienn ügyesen küzdött, harcolt, ennek jutalmául ő is a legfényesebben csillogó kupával térhetett haza. Liszkai Tamás sérülés akadályozta meg abban, hogy a bronznál fényesebb érmet szerezhessen.

A Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub versenyzőinek teljesítményét Tamás Tímea vezetőedző értékelte, amiből kitűnik, nem is volt olyan könnyű eljutni a dobogóig:

– Kilenc versenyzővel képviseltettük magunkat és két szépen csillogó ezüstérmet szereztünk. Bihari Iringó ifjúsági lány hat-négy gupos formagyakorlat, Farkas Csenge pedig ifi lány fekete öves formagyakorlat kategóriában állhatott a dobogó második fokára. Bár a többieknek az éremszerzés most nem sikerült, általánosságban mindenkiről elmondható, hogy jó teljesítményt nyújtott, és fejlődésen ment keresztül az utóbbi versenyek során.

Viharsarki éremszerzők. Küzdelem. Ifjúsági. 50 kg: 3. Baksay Janka (Békéscsabai JALTE). 60 kg: 2. Striffel Mira (Spárta Taekwon-do Klub Medgyesegyháza), 3. Szebeni Zsófia (JALTE). Serdülő II. kcs. 60 kg: 3. Liszkai Tamás (Barátság SE Battonya). +60 kg: 1. Mezei Tamás (Battonya). 55 kg: 3. Kotroczó Luca (Medgyesegyháza). Serdülő 1. 35 kg: 3. Kuri László (Medgyesegyháza). 45 kg: 3. Tímár Nándor (Szarvasi Taekwon-do Klub). +45 kg: 2. Kovács Zétény (Szarvas). 40 kg: 2. Tóth Lia Kinga (Medgyesegyháza). 45 kg: 1. Téglás Adrienn (Battonya). Gyermek. 30 kg: 3. Lipták Szilárd (Battonya). +45 kg: 1. Kovács Szabolcs (Szarvas).

Formagyakorlat. Ifjúsági, I-III. Dan: 3. Kelemen Kornél (Medgyesegyháza). 2. Farkas Csenge (Magyarbánhegyes), 3. Striffel Mira (Medgyesegyháza). 5-6 gup: 2. Bihari Iringó (Magyarbánhegyes), 3. Szebeni Zsófia (JALTE). Gyermek, 9-7 gup: 1. Lipták Szilárd (Battonya).