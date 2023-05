A Békéscsabának a szombati volt az utolsó lehetősége, hogy életben tartsa bajnoki aranyálmait. Az első pontot Török Kata hibája után a csabaiak szerezték, ám a hazaiak gyorsan lehűtötték a vendégeket, zsinórban öt pontot elérve, hat egységgel húztak el (közben 7:2-nél Tóth Gábor már időt is kért). A hazai oldalon az amerikai Taylor Bannister begyújtotta a rakétákat és hol ászból, hol csak egy „szimpla” elemi erejű bombával, de rendre háríthatatlan labdákat küldött át a Békéscsaba oldalára, így 10:3-nál már másodízben kért időt Tóth Gábor. A piros-kékek a játék minden elemében jobbak voltak, a mezőnymunka mellett a blokkvédekezés is hibátlan volt, no és persze a támadásokban is jeleskedtek. Papp Orsolya pontja után már tízzel vezetett a Vasas, a csabaiak edzője pedig feladót cserélt, Bagyinka Fanni helyett Viktoriia Olijnyik próbált osztogatni. A helyzet sokat nem változott, a folytatásban Abdülazimova sokkolta a csabai lányokat. Tizenhárom (!) szettlabdája volt az Óbudának és mivel Drpa a hálóba püfölte a labdát, már az elsőt kihasználta.

Ceyda Aktas két ásszal indította a második szettet, de erre Papp válaszolt két ponttal, és 7:4-nél megint Tóth Gábor volt az, aki először időkéréshez folyamodott, majd ugyanezt tette 12:5-nél is. Molcsányi Rita hiába védekezett szenzációsan, a társak nyitásfogadása és a támadások befejezése katasztrofális volt. Aztán szépen lassan Aktas vezérletével elindult fölfelé a Csaba, 14:11-nél Athanaszopulosz edző nyugalomra intette az övéit. A Vasas ismét belehúzott és hatpontos előnyt harcolt ki, de egyebek mellett Marta Drpa két ászával kettőre visszajött a Csaba. A Vasas azonban nem engedte közelebb vendégét, mert egy 6:0-s sorozattal pontot tett a második szett végére is.