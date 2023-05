Planéta Szimonetta okozott nagy örömöt a vendégdrukkereknek a 2. félidő kezdetén, amikor csapata 18., saját 4. gólját lőtte és 10-re növelte a DVSC előnyét. A 38. percben 9–21-es állásnál Farkas József időt kért, próbálta rendezni a sorokat. Nem nagyon sikerült, csapata továbbra is bátortalanul kézilabdázott és a 43. percben 15 gólos hajdúsági vezetésnél újra kikérte az idejét. A debreceniek szélsője, Töpfner Alexandra változatlanul ontotta a gólokat (a 47. percben már a tizediknél tartott). Vámosi Panna nyolcperces hazai gólcsendet szakított meg, de ezzel együtt is óriási maradt a távolság a két gárda között. Ezen azért igyekeztek csökkenteni a hazaiak és a 48. és az 52. perc között összehoztak egy 4–1-es sorozatot, csapata 29–15-ös vezetésénél Szilágyi Zoltán időt is kért.

A mérkőzés 56. percétől már úgy játszhatott a Békéscsaba, hogy tudta, jövőre is az osztály tagja marad, ugyanis az üldöző NEKA vereséget szenvedett Mosonmagyaróváron és így már nem érheti be a lila-fehéreket.

A hajrában a vendégek főként indításból lőtték a gólokat, és végül magabiztosan győztek. A Békéscsaba így is vastapsot kapott, hiszen elérte célját, bennmaradt az NB I.-ben.