A békéscsabai szakosztály vezetőedzője, Debreczeni Dezső arról számolt be, a versenyzők zöme hozta formáját. A mezőnyben nagy létszámmal indultak el a házigazda török versenyzők, de például az Európa élmezőnyébe tartozó bolgárok is éltek a közeli versenyhelyszín adta lehetőséggel, ami nem tette könnyűvé az éremszerzést. Minden csabai sportoló helytállt, aki nem lett érmes, az is értékes ranglista pontokat szerzett. Jancsó Lili két, Debreczeni Frida egy aranyérmet szerzett, csapatban Opauszki Dávid is nyert, s többen szereztek érmet, és megerősítették előkelő helyüket a magyar és a nemzetközi ranglistán. Az eredményes utánpótlás mellett a felnőtt mezőnyben is szépen teljesítettek a JALTE-Debreczeni Team versenyzői, amit Opauszki Dávid és Petró Lili bronzérme is jelzett.

A férfi csapatgyőztes nemzetközi csapatban érdekesség, hogy a klasszisnak számító bolgár Borislav Radulov mellett a most már német színekben versenyző Viczián Roland és egykori klubtársa, Opauszki Dávid kapott helyet. A 14 küzdőtéren és 8 ringben (!) lebonyolított hatalmas versenyen nagy számú és gyakorlatlan, a szabályokat gyengén ismerő és alkalmazó török versenybíró működött közre, ami nem egyszer a békéscsabai versenyzőket sújtotta. A verseny rendezettsége is hagyott kívánni valókat maga után. Azért is fontos a tapasztalatok összegyűjtése, elemzése, mert augusztus 25. és szeptember 3. között Isztambulban rendezik majd meg a WAKO Kick-box gyermek, kadet és junior világbajnokságot. Fontos, hogy a javítanivaló most derüljön ki. A Turkisch Open egyben jó ráhangolódást is jelentett az utánpótlás magyar bajnokságra.

A törökországi éremtáblázaton a nemzetek között Magyarország a harmadik helyen végzett,

Békéscsabai eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Felnőtt: +94 kg: 3. Opauszki Dávid. 50 kg: 3. Petró Lili. Felnőtt férfi csapat: benne Opauszki Dáviddal és német színekben a békéscsabai Viczián Rolanddal. Junior 63 kg: 2. Viczián Dániel. 70 kg: 3. Csüllög Dorina. Junior férfi csapat: 2. benne Viczián Dániellel.

Kadet II., ifjúsági. 52 kg: 2. Matuska Máté. 57 kg: 3. Matuska Máté. 37 kg: 3. Debreczeni Frida. 42 kg: 3. Debreczeni Frida. 60 kg: 1. Jancsó Lili Berta. 65 kg: 1. Jancsó Lili Berta. Kadet I., serdülő. 37 kg: 2. Szikora Bence. 42 kg: 3. Szikora Bence és Szvarnasz Janisz. 28 kg: 3. Nátor Petra. 37 kg: 3. Szekeres Flóra és 3. Petró Laura Lilla.

Light-contact szabályrendszer. Kadet II., ifjúsági. 37 kg: 1. Debreczeni Frida.

A kick-box világkupa sorozat következő állomásának hazánk ad otthont: a 28. Magyar Kick-box Világkupára június 16. és 18. között kerül sor a BOK Sportcsarnokban.