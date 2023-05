Békési TEAM–Pinpongozz Velünk SE Soltvadkert 5:5

Extraligás női mérkőzés, alsóházi rájátszás, Budapest. Békési győztesek: Balogh Ágnes Kira 2, Ágota Csilla 1, Szilágyi Lívia 1, az Ágota Csilla, Balogh Ágnes Kira páros.

A szombat délutáni találkozón a párost a békésiek nyerték. A folytatásban végig nagy csatát vívott a két együttes, a jól játszó békési lányok két mérkőzést is 3:2-re buktak el, úgy, hogy a döntő szettben 13:11-re veszítettek. Örvendetes, hogy a 16 éves Szilágyi Lívia megszerezte első győzelmét az extraligában, és közel volt a másodikhoz is, hiszen a korábban Orosházán is megfordult, rutinos Haraszti Nóra ellen, két meccslabdája is volt.

Jászkun Volán SC–ASE Orosháza 11:7

NB III., vegyes, Szolnok. Orosházi győztesek: Bohács B. 2, Farkas R. 2, Farkas Izabella 1, Kasza Anett 1, a Bohács B., Farkas R. páros.

A két tizenéves lányt szerepeltető orosházi csapat becsületesen helytállt a szolnokiak otthonában.