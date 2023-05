Eredmények. Megyei I. osztály: Békéscsabai ASE I.–Orosháza Eötvös DPSE 6:2, Nagyszalonta II.–Pelikán ASK Sarkad IV. 6:1, Eleki ASE I.–Nagyszalonta I. 0:6, Gyomaendrődi ASE I.–Tótkomlósi ASE I. 6:3, Vésztői ASE I.–Pelikán ASK Sarkad I. 6:2, Vésztői ASE I.–Tótkomlósi ASE I. 6:2, Nagyszalonta I.–Gyomaendrődi ASE I. 6:0, Békési TE–Eleki ASE I. 6:4, Pelikán ASK Sarkad IV.–Végegyházi SE I. 2:6, Orosháza Eötvös DPSE–Nagyszalonta II. 3:6, Pelikán ASK Sarkad I.–Békéscsabai ASE I. 3:6, Végegyháza I.–Orosháza Eötvös DPSE 5:5, Eleki ASE I.–Pelikán ASK Sarkad IV. 6:2, Gyomaendrődi ASE I.–Békési TE 4:6, Tótkomlósi ASE I.–Nagyszalonta I. 1:6, Nagyszalonta II.–Pelikán ASK Sarkad I. 6:1, Békéscsabai ASE I.–Vésztői ASE I. 6:3.

Megyei II. osztály: Csaba Fly C–Csárdaszállási SZSK II. 0:6, Békési TEAM–Demeter Lehel ASE I. 2:6, Vésztői ASE II.–Nagyszalonta III. 4:6, Pelikán ASK Sarkad II.–Eleki ASE II. 3:6, Gyomaendrődi ASE II.–Végegyházi SE II. 5:5, Csárdaszállási SZSK I.–Demeter Lehel ASE II. 5:5, Csárdaszállási SZSK I.–Végegyházi SE II. 5:5, Vésztői ASE II.–Gyomaendrődi ASE II. 4:6, Nagyszalonta III.–Pelikán ASK Sarkad II. 6:4, Demeter Lehel ASE I.–Vésztői ASE II. 6:2, Csárdaszállási SZSK II.–Békési TEAM 5:5, Demeter Lehel ASE II.–Csaba Fly C 6:0, Vésztői ASE II.–Csárdaszállási SZSK II. 4:6, Pelikán ASK Sarkad II.–Demeter Lehel ASE I. 2:6, Gyomaendrődi ASE II.–Nagyszalonta III. 5:5, Végegyházi SE II.–Eleki ASE II. 3:6, Békési TEAM–Demeter Lehel ASE II. 0:6, Csaba Fly C–Csárdaszállási SZSK I. 0:6.

Megyei III. osztály: Gyulai AK–Békéscsabai IBS 6:2, Eleki ASE IV.–Tótkomlósi ASE II. 6:0, Csaba Fly B–Mezőhegyesi SE 0:6, Gerendási ASE–Békéscsabai ASE II. 1:6, Nagyszalonta IV.–Eleki ASE III. 6:2, HED-LAND SE Mezőbrény III.–Csaba Fly A 6:1, Békéscsabai ASE II.–Nagyszalonta IV 3:6, Mezőhegyesi SE–Gerendási ASE 6:3, Tótkomlósi ASE II.–Csaba Fly B 6:1, Békéscsabai IBS–Eleki ASE IV. 3:6, Szarvasi ASE–Gyulai AK 6:2, Eleki ASE III.–HED-LAND SE Mezőberény III. 2:6, Eleki ASE IV.–Szarvasi ASE 2:6, Csaba Fly B–Békéscsabai IBS 0:6, Gerendási ASE–Tótkomlósi ASE II. 6:0, Nagyszalonta IV.–Mezőhegyesi SE 6:4, HED-LAND SE Mezőberény III.–Békéscsabai ASE II. 4:6, Csaba Fly A–Eleki ASE III. 5:5.