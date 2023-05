Az első negyedórában két hazai szögletet jegyezhettünk fel, előbb Lovrencsics Balázs próbálkozhatott kétszer is egymás után, majd Halmai Ádám kísérletét fogta Krnács Richárd kapus. A folytatásban a csabaiak előtt is adódott lehetőség, de Bora György, majd Albert István távoli lövését is fogta Kovács Marcell. A hazaiak az első félórában két játékosukat, Redzic Damirt és Nagy Olivért is elveszítették sérülés miatt. A soroksáriak Halmai Ádám révén a hajrában megszerezhették volna a vezetést, de lövése kapu fölé szállt, a szünetig nem is született gól.

A második félidőt sem jellemezte eget verően magas színvonal, sokáig, egészen a 63. percig kellett várni a játékrész első nagy helyzetére. Krnács kirúgott labdáját Hudák Martin lefülelte, majd Sipos Zoltánt játszotta meg, de a támadó a tizenhatos vonaláról a kapu bal oldala mellé tekert. Már-már mindenki a hármas sípszót várta, amikor Lovrencsics Balázs egyéni megoldása után a hosszabbítás 2. percében bevette Krnács kapuját. A hazaiak szempontjából tökéletes időzítés volt, hiszen a csabaiaknak már nem jutott idejük a válaszra. A lila-fehérek a remélt egy ponttól is búcsút inthettek, és maradtak a 19. kieső helyen.

Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (0–0)

NB II.-es mérkőzés. Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. V.: Pillók (Szalai, Berényi. Soroksár: Kovács M. – Nagy O. (Ternován, 25.), Króner, Valencsik, Vincze Á. – Vass Á., Hudák M. (Németh E., 74.) – Redzic (Hajdú, 30.), Halmai Á., Sipos Z. (Dobos, 74.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter. Békéscsaba: Krnács – Fazekas L., Bora, Mikló – Puskás (Szalai D., 90.), Zvara (Lukács R., 84.), Albert I., Kitl M., Horváth P. (Hamed, 90.) – Czékus (Mágocsi, 84.), Ilyés (Máris, 64.). Vezetőedző: Pásztor József.

Sárga lap: Vass a 12., Czékus az 58., Ternován a 68., Vincze a 71., Máris 90+3. percben.

90+2. perc: Három percet hosszabbított a játékvezető és a ráadásban megszerezte a vezetést a Soroksár. Lovrencsics Balázs egy szinte tökéletes távoli lövéssel vette be Krnács kapuját, a hazaiak csapatkapitánya két védőt is kicselezett, majd 19 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot, 1–0.

Jó: Króner, Halmai Á., Sipos Z., Lovrencsics B., ill. Krnács, Horváth P., Albert I.

Lipcsei Péter: – Sajnos az első félidőben a két sérülés meghatározta a mérkőzés menetét. A szünetben kértem a játékosaimat, hogy a felállt védelem ellen átlövésekkel kísérletezzenek, Lovrencsics Balázs végül így szerezte meg a győztes gólunkat.

Pásztor József: – Talán a hatodik olyan találkozónk volt, amelyen a kilencvenedik perc után kaptunk gólt... Valami miatt úgy alakulnak a meccsek, hogy mindig a végén hibázik valaki.

További eredmények. Kazincbarcika SC–Gyirmót FC Győr 0–1, Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–1, ETO FC Győr–Kozármisleny FC 0–2, Szombathelyi Haladás–Mosonmagyaróvári TE 1–2, BFC Siófok–Budafoki MTE 2–1, Tiszakécskei LC–Dorogi FC 1–3, FC Ajka–Szentlőrinc SE 0–2, FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1.

A PMFC–MTK Budapest mérkőzést hétfőn lapzártánk után játsszák.

Az NB II állása

1. Diósgyőr 26 3 7 74—35 81

2. MTK Budapest 20 7 8 83–47 67

3. FC Ajka 18 8 10 49—36 62

4. Gyirmót Győr 17 9 10 58—41 60

5. Szeged-Csanád 16 10 10 44—37 58

6. Soroksár 15 12 9 55—47 57

7. Haladás 14 9 13 53–52 51

8. Pécsi MFC 12 15 8 33—30 51

9. BFC Siófok 13 11 12 43—51 50

10. Budafoki MTE 12 10 14 39—45 46

11. Mosonmagyaróvár 12 10 14 35—41 46

12. ETO FC Győr 11 12 13 34—37 45

12. Tiszakécske 12 7 17 36—48 43

14. Kazincbarcika 11 9 16 40—55 42

15. Szentlőrinc 9 12 15 43—55 39

16. Kozármisleny 10 8 18 44—61 38

17. Nyíregyháza 9 11 16 44—50 38

18. FC Csákvár 8 14 14 40—47 38

19. Békéscsaba 7 13 16 44—53 34

20. Dorog FC 7 10 19 32—55 31