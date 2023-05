A kézilabdázók, a szakmai stáb és a klub vezetősége kedden évzáró összejövetelre volt hivatalos a CsabaPark Bormúzeumába, ahol közös vacsorával zárta be az évet, és búcsúzott el a pályafutásukat máshol folytató játékosoktól.

Az eseményt megtisztelte Hanó Miklós alpolgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Mindketten rövid beszéddel is készültek, gratulálva a lányoknak a célok megvalósításához. A folytatásban Paláncz György klubelnök mondott köszönetet az egész éves munkáért, majd Fülöp Csaba gazdasági igazgatóval elköszöntek a csapattól távozó játékosoktól. A virágcsokrok és ajándékok mellett ízletes ételek és italok is vártak a lányokra, akik egy kellemes esttel búcsúztak tehát a 2022/2023-as szezontól, hogy a megérdemelt nyári pihenés után, új erővel vágjanak neki a következő évi feladatoknak.