Mint a zaol.hu írja, amennyiben a ZTE FC szombaton legyőzte volna a Vasast, már akkor biztossá vált volna a bentmaradása, de maradjunk annyiban: ezen az esős és unalmas hétvégén legalább maradt egy kis izgalom vasárnap estig is az egerszegi futballkedvelők számára… A Puskás FC 2-1-es sikere a Fehérvár ellen eldöntötte, hogy két csapat már biztosan nem előzheti meg a ZTE FC-t ez a kettő pedig a már kiesett Vasas és a Fehérvár FC. A kupagyőztes ZTE FC-nél most már előre tekintenek, Sallói István, a visszatért sportigazgató erről is beszélt a hírportálnak, amikor terveikről megkérdezték.



– A minimális célt elértük – szögezte le Sallói István. – Amire Végh Gábor tulajdonos felkért bennünket, azt teljesítettük Boér Gábor vezetőedzővel, hiszen megnyertük a Magyar Kupát, és a csapat bent maradt az élvonalban. A klubnak viszont volt egy éves célkitűzése, mégpedig az első hat hely valamelyikének a megszerzése. Ezt még szeretnénk elérni. Éppen ezért, az utolsó két fordulóban is éles marad a társaság, hogy elérhessük a céljainkat. A fiatal játékpercekre vonatkozó MLSZ ajánlást a klub már korábban teljesítette, így a fiatalok szakmai érvek alapján játszanak, mert ezt az éves teljesítményükkel kiérdemelték és bizonyították, rátermettségüket. Hétvégén például három olyan fiatal volt a kezdőben, akik 2002 után születtek, miközben az MLSZ csak két játékost vesz figyelembe meccsenként, elkerülve, hogy valaki a bajnokság végén tíz fiatallal álljon fel.

Sallói Zoltán azt is elmondta, teljesen elégedettek Boér Gábor munkájával, és elárulta, ő az egyedüli jelölt a folytatásra. Megállapodás egyelőre nincs, de a bajnokság végéig szeretnék, ha ez is megtörténne.