A K&H Női Kézilabda Liga záró fordulója tulajdonképpen már mindkét fél számára amolyan kötelező plusz lesz, hiszen a tabellán nincs különösebb mozgástér egyik csapat számára sem. A Balaton-partiak az ötödik helyen tanyáznak, két pont előnnyel rendelkeznek a sereghajtót vendégül látó Vác előtt, tehát már egy döntetlennel is megtarthatnák ezt a pozíciót. Bárhogyan is alakul a végeredmény, az már biztosnak tűnik, hogy a következő bajnokságban egy megfiatalított Siófokkal kell majd versenyre kelniük a csabaiaknak, a klub vezetése ugyanis feladja az utóbbi évek légiósokba vetett játékospolitikáját. Tavasszal hivatalosan is bejelentették, hogy három kézilabdázó kivételével a keret valamennyi tagjától megválnak, és a következő évet egy fiatal játékosokból álló csapattal játsszák végig.

– Jó szériában vagyunk, ezt kell tovább vinnünk. Nagyon kemény meccsre számítunk Békéscsabán, éppen ezért a korábbi hetek hozzáállást kell nyújtanunk, hogy sikerrel járhassunk – mondta a meccs kapcsán Kajdon Blanka, a vendégek irányítója.

A csabaiak megbízott edzője is derűlátó az évzáróval kapcsolatban, játékosait képesnek tartja arra, hogy eredményesen zárják a bajnokságot.

– A legfőbb célt sikerült elérnünk, de a lányokkal közösen megfogalmaztuk az öltözőben, hogy az utolsó közös fellépésünkön szeretnénk jó játékkal megköszönni szurkolóinknak az éves buzdításukat – nyilatkozta lapunknak Farkas József, aki szerint nagy skalp lenne, ha a csapatnak sikerülne újból legyőznie a Siófokot.

Mert, hogy január 31-én, általános meglepetésre ezt már megtették a lila-fehérek. Nagyban ezeknek és a Mosonmagyaróvárral szemben szerzett bravúrpontoknak volt köszönhető az NB I.-es tagság meghosszabbítása. Egy újabb erőn felüli eredmény eléréséhez azoknak a játékosoknak is oda kell majd tenniük magukat még egyszer utoljára, akik másik csapatban folytatják jövőre.

A találkozó csütörtökön 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban, a két sípmester Hargitai Gábor és Markó Gábor István lesz.