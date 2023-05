A tavalyi példa bizonyítja, hogy egy csapat akkor is lehet bajnok, ha az idegenbeli nyitómeccs után vesztesen hagyja el a pályát. Egy esetleges 0:2 viszont már jelentősen eltávolodik a csapat a remélt bajnoki cím megszerzésétől, éppen ezért a keddi ütközetet kötelező a csabaiaknak megnyerni ahhoz, hogy reális esély maradjon a bajnoki címre. Erre világított rá Tóth Gábor is:

– Ahhoz, hogy bármiről is beszéljünk, elengedhetetlen, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, bárhogyan vagy bármilyen arányban. Akkor új párharc kezdődhet – mondta a Békéscsaba vezetőedzője a klub hivatalos honlapján. – Olyan stabil játék szükséges, amit korábban tudtunk produkálni, még ha nem is olyan szintű csapat ellen, mint a Vasas. Kevés ki nem kényszerített hiba, jó védekezés, nem úgy, mint pénteken, amikor megálltunk, lassúak voltunk, nem mozdultunk. Sokkal nagyobb tűzzel, akarattal, agresszivitással kell játszani és nyitásfogadásban sem szabad annyira bizonytalannak lenni. Ezeket mind orvosolni kell, és ezek nem azon múltak, hogy idegenben játszottunk. Jön a szezon legfontosabb meccse és erre mentálisan is fel kell készülnünk.