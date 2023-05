– A szakmai stábban terveznek változtatást?

– Hamarosan bejelentéseket fogunk tenni, a szakmai stábot és a játékoskeretet illetően. A szakmai stáb munkájával elégedett voltam, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanebben a felállásban folytatjuk. Kérdés, hogy a klubon belüli átszervezések mit hoznak magukkal.

– Úgy nyilatkozott, hogy a klub más utakon szeretne járni. Ez valamiféle irányváltást jelent?

– Jelenleg is dolgozunk a következő évek stratégiájának kidolgozásán. Ami megkerülhe­tetlen, az az utánpótlás és az akadémia fejlesztése. Ebbe nagyon sok energiát tettünk, még a felnőttcsapat kárára is orientáltunk oda anyagi és humán erőforrást. A legfontosabb projekt az utánpótlás, az, hogy a Békéscsabai Röplabda Akadémia nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő képzőhely legyen. Ez egy sziszifuszi, sok esetben láthatatlan, óriási munka. Fontos a felnőttcsapat, ­annak a sikerei, mert ha ­vannak példaképek, akkor még több gyerek fog majd sportolni, de a stratégiánk első, megkerülhetetlen eleme az akadémia fejlesztése. Hosszú távon úgy szeretnénk itthon és nemzetközi­ szinten domináns lenni, hogy a saját nevelésű fiatalokra építünk. Az Extraligát végignézve a mi keretünkben volt a legtöbb saját nevelésű játékos. Rengeteg dolgunk van még, professzionalizálni a képzést, a kiválasztást.

– Július 11. és 19. között Békéscsaba ad otthont az U17-es leányröplabda-Európa-bajnokság magyarországi mérkőzéseinek. Hol tartanak most a felkészülésben?

– Napi szinten tartanak az egyeztetések a hazai és a társházigazda szerb, valamint az európai szövetséggel. A klubnak és Békéscsaba sportéletének is óriási dolog, hogy egy ilyen jellegű eseményt sikerült elhozni. Sok vendéget várunk, előtte itt fognak edzőtáborozni a csapatok – benne két korosztályos nemzeti együttes is. Nagy jelentősége van a sportturizmus, a gazdaságélénkítés tekintetében, Békéscsaba ötven kilométeres sugarú körében abban az időszakban nem lesz szabad szálláshely. A Eb jó példa lesz arra, hogy a sportra szánt források megtérülnek. Vannak további terveink is, vizsgáljuk felnőtt-válogatottmérkőzések megszervezésének a lehetőségét is. Eldőlt, hogy a tervek szerint szeptemberben ismét Nemzetközi Sporttudományos Konferenciát rendezünk, melynek zajlik a finomhangolása. Az első rendezvényünk alkalmával sokan féltettek bennünket, mert magasra tettük a mércét. A magyar sportirányítás krémje eljött Békéscsabára. Mi nem a szintet akarjuk hozni, hanem túlszárnyalni azt. Külföldi szakemberek is érkeznek, velük is közel vagyunk a megegyezéshez.