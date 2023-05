A játékos pályafutása Nyíregyházán kezdődött, utána sorrendben Gödöllőn, 2015 és 2017 között két idényen keresztül Békéscsabán, majd a német Schwerinben és a török Aydinban szerepelt. Ezután Olaszországba, a Cuneóhoz szerződött, ott játszott legutóbb. A magyar válogatottban 2012-ben mutatkozott be, és ott volt az elmúlt négy Európa-bajnokságon, 2015-ben megnyerte az Európa-ligát, továbbá a tavalyi selejtezőkön főszerepet vállalt a nemzeti csapat újabb Eb-kvalifikációjában is. Szakmáry április közepén jelentette be, hogy nem szerepel többet a nemzeti csapatban, és maximum még két évet tervez játszani.

–Szerintem mindenkinek vannak álmai, pláne gyerekként, kamaszként, s annak idején – még gimnazistaként – bizony én is megfogalmaztam magamban, hogy de jó lenne majd egyszer külföldön egy igazi sztárcsapatban röplabdázni. Igazából az tölt el a legnagyobb boldogsággal, hogy a Novara szeretett volna mindenképp leigazolni, ők jelentkeztek be értem és végig azt éreztem rajtuk, fontos nekik, hogy a következő szezonban náluk játsszak – nyilatkozta Szakmáry az MTI-nek.

Kiemelte, nagyon komoly harc lesz majd a csapatba kerülésért, mivel minden poszton világklasszisok játszanak ott.

– Júniusban már el is töltök Novarában pár napot, mert egészségi felmérés vár rám. A karrierem, ahogy már korábban is említettem, a végéhez közeledik, ezért is hatalmas öröm számomra, s egyben pályafutásom csúcspontja, hogy egy ilyen csapatban még megmutathatom, hogy mire vagyok képes – nyilatkozta Szakmáry Gréta.

A Novara 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert, négyszeres Olasz Kupa-győztes és egyszeres olasz bajnok, a CEV-kupát 2006-ban és 2009-ben is megnyerte. A Novarában eddig két magyar röplabdázó szerepelt, a 2006–2007-es idényben Filipovics Anita, 2010 és 2012 között pedig Horváth Dóra.