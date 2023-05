Swietelsky-Békéscsaba–Soproni VSE 10–7 (2–1, 2–0, 2–2, 4–4)

OB II.-es mérkőzés, rájátszás a 17–20. helyért, első forduló, Sopron. V.: Baracskai, Fábián. Békéscsaba: Vozár M. – Laczó P. 1, Csendes, Dávid, Vozár B., Mucsi 3, Ajtai 6 (1). Cs.: Budai, Sajtos. Játékos edző: Ajtai Miklós, Csendes Csaba. Gól emberelőnyből: 2/1, ill. 4/2. Büntetők: 1/1, ill. 2/2. A találkozó első félidejében szerzett háromgólos előny nagyban hozzájárult a végső rájátszás nyitányán a győzelemhez a házigazda otthonában. A csabai csapat érdemeit növeli, hogy a megszerzett tíz gólból hetet akcióból ért el.

Swietelsky-Békéscsaba–Invictus SC 9–13 (3–5, 1–1, 1–4, 4–3)

OB II-es mérkőzés, rájátszás a 17–20. helyért, első forduló, Sopron. V.: Bujka, Baracskai. Békéscsaba: Vozár M. – Laczó P. 4, Csendes, Dávid 1, Vozár B. 1, Mucsi, Ajtai 2. Cs.: Budai 1, Sajtos. Játékos edző: Ajtai Miklós, Csendes Csaba. Gól emberelőnyből: 2/2, ill. 4/0. Büntetők: 0/0, ill. 3/3. Kipontozódott: Sajtos. Az utolsó negyedre már ötgólos előnyre tett szert az Invictus, innen kettőre felzárkózott a Békéscsaba, de aztán elfogyott az erő és a lendület.

Ajtai Miklós: – Hosszú, hatórás utazás után még viszonylag frissen ugrott a vízbe a csapat az első mérkőzésen a házigazda ellen. Ezen a találkozón jól működött a védelem, összeszedetten játszott a gárda. A második összecsapáson azonban már kijött a fáradtság, no meg az, hogy a ballagások miatt meglehetősen foghíjas együttessel érkeztünk a nyugati határvidékre, ezért több nagyon fiatalt kellett bevetnünk a mai sorozatban. Ekkor több kapufát lőttünk, mint gólt, ez is meghatározta a végkimenetelt. Ezzel az Invictus elleni mérlegünk negatív maradt, ugyanis a középszakaszbeli egy győzelem és egy döntetlen után most a végső rájátszásban ismét vereséget szenvedtünk.

Az állás a 17–20. helyért az első forduló után: 1. Invictus SC 6, 2. Swietelsky-Békéscsaba 3, 3. Soproni VSE 3, 4. Kecskeméti VE 0.