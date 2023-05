Füzesgyarmati SK–Körösladány MSK 2–0 (1–0)

NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 500 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Tőkés Róbert, Vilmányi Simon).

Füzesgyarmat: Fildan – Soós (Pákozdi, 92.), Bódis, Raducu, Pataki Z. – Achim Á. – Achim S., Kis Sz. (Orovecz, 89.), Urbanowski, Szabó B. (Pohl, 73.) – Popescu. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Körösladány: Kertész – Talpalló (Szántó B., 70.), Wéber, Dócza, Bakk – Ruzsa (Csicsely, 15.), Pusztai A. – Malkócs (Burai, 70.), Zelenyánszki (Palik, 79.), Czirok – Farkas J. (Jánovszki, 46.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Kis Sz. (20. – 11-esből, 73.).

A ladányiak kispadján az eltiltott Ekker Attila helyét segédje Nyúl Gábor vette át erre az alkalomra. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, bár valamivel a ladányi lábakon járt többet a labda. Húsz perc után szerzett vezetést a hazai együttes, Kis Szabolcs egy kezezés miatt megítélt büntetőt váltott előnyre. A folytatásban is élénk, rangadóhoz méltó játék folyt, színes lapokkal tarkítva, a kapuk azonban csak ritkán kerültek veszélybe.

A másik félidőben körösladányiak próbálták ráerőltetni akaratukat a házigazdákra, a kapu előtt azonban változatlanul pontatlannak bizonyultak, még az üres kapuban sem tudtak betalálni. A hazaiak kontrái is sok veszélyt hordoztak magukban, a győzelmet bebiztosító góljuk is így született. Achim Sebastian pontos átadást Kis Szabolcs vehette át zavartalanul, majd 12 méterről kilőtte a hosszú sarkot. Az utolsó húsz percben a vendégek még próbáltak visszajönni a meccsbe, de a legnagyobb lehetőségeik is kimaradtak.

Jó: az egész hazai csapat, ill. Dócza.

Boros Tibor: – A csapatom ma megérdemelte a győzelmet. Örülök annak, hogy boldoggá tudtuk tenni a szurkolóinkat, most ez fontosabb volt, mint maga a játék minősége, bár azzal sem volt különösebb problémám.

Nyúl Gábor megbízott edző: – A csapat a bajnokság finisében elég fáradtan mozgott a hosszú szezon miatt, ettől függetlenül csak gratuláció illetheti a megszerzett ötödik helyért. Köszönjük a vezetőségnek a nyugodt körülményeket, a szurkolóinknak pedig az egész éves támogatását.