Az első negyedórában két hazai szögletet jegyezhettünk fel, előbb Lovrencsics Balázs próbálkozhatott kétszer is egymás után, majd Halmai Ádám kísérletét fogta Krnács Richárd kapus. A folytatásban a csabaiak előtt is adódott lehetőség, de Bora György, majd Albert István távoli lövését is fogta Kovács Marcell. A hazaiak az első félórában két játékosukat, Redzic Damirt és Nagy Olivért is elveszítették sérülés miatt. A soroksáriak Halmai Ádám révén a hajrában megszerezhették volna a vezetést, de lövése kapu fölé szállt, a szünetig nem is született gól.

A második félidőt sem jellemezte eget verően magas színvonal, sokáig, egészen a 63. percig kellett várni a játékrész első nagy helyzetére. Krnácskirúgott labdáját Hudák Martin lefülelte, majd Sipos Zoltánt játszotta meg, de a támadó a tizenhatos vonaláról a kapu bal oldala mellé tekert. Már-már mindenki a hármas sípszót várta, amikor Lovrencsics Balázs egyéni megoldása után a hosszabbítás 2. percében bevette Krnács kapuját. A hazaiak szempontjából tökéletes időzítés volt, hiszen a csabaiaknak már nem jutott idejük a válaszra. A lila-fehérek a remélt egy ponttól is búcsút inthettek, és maradtak a 19. kieső helyen.

Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (0–0)

NB II.-es mérkőzés. Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500néző. V.: Pillók (Szalai, Berényi. Soroksár:Kovács M. – Nagy O. (Ternován, 25.), Króner, Valencsik, Vincze Á. – Vass Á., Hudák M. (Németh E., 74.) – Redzic (Hajdú, 30.), Halmai Á., Sipos Z. (Dobos, 74.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter. Békéscsaba: Krnács – Fazekas L., Bora, Mikló – Puskás (Szalai D., 90.), Zvara (Mágocsi, 84.), Albert I., Kitl M., Horváth P. (Hamed, 90.) – Czékus (Lukács, 84.), Ilyés (Máris, 64.).Vezetőedző: Pásztor József.

Sárga lap: Vass a 12., Czékus az 58., Ternován a 68., Vincze a 71., Máris 90+3. percben.

90+2. perc:Három percet hosszabbított a játékvezető és a ráadásban megszerezte a vezetést a Soroksár. Lovrencsics Balázsegy szinte tökéletes távoli lövéssel vette be Krnács kapuját, a hazaiak csapatkapitánya két védőt is kicselezett, majd 19 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot, 1–0.

Jó: Króner, Halmai Á., Sipos Z., Lovrencsics B., ill. Krnács, Horváth P., Albert I.