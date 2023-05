Békéscsaba 1912 Előre II.–Debreceni EAC 0–7 (0–4)

NB III.-as mérkőzés. Békéscsaba, 120 néző. Vezette: Nagy Attila László (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik).

Békéscsaba II: Zábráczki (Tóth P., 83.) – Belanka, Bacsa, Sipaki (Sztankó, 61.), Rostás (Trescsula, 46.) – Csák (Rajsli, 61.), Borbély (Vörös, 46.), Babinyecz, Bónus – Mágocsi, Oláh Á. Vezetőedző: Nagy Sándor.

Debrecen: Ratku – Bényei (Bárány, 83.), Jankelic, Soltész, Korhut – Al-Sheraji, Kónya (Virág, 61.), Wente (Molnár Sz., 69.) – Szabó L. (Ujvárosi, 83.), Trencsényi (Horváth T., 69). Vezetőedző: Sándor Tamás.

Gólszerző: Soltész (2.), Trencsényi (16., 56.), Wente (33.), Al-Sheraji (39.), Szabó L. (63., 78.).

A DEAC már a 2. percben megszerezte a vezetést, egy jobb oldali szögletnél Soltész fejelt közelről a jobb sarokba. Egyértelműen a vendégek dominálták a meccset, és a 16. percben újból betaláltak Trencsényi révén, aki áthámozta magát a védőkön és középről 15 méterről lőtt a hálóba. Újabb negyedóra múltán Wente növelte a látogatók előnyét, akit a 11-es pontnál hagytak üresen a helyi fiatalok onnan lőtte ki a bal sarkot, majd még a szünet előtt Al-Sheraji is feliratkozott a gólszerzők közé, aki akár duplázhatott is volna, de másodszor Zábráczki kifogott rajta. A szünetben meghúzott kettős csere jótékony hatással volt a hazaiak játékára. Felbátorodtak a fiatalok, néhány perc alatt többször eljutottak a kapuig, mint előtte összesen. Azonban egy kontra végén Trencsényi talált be újból, és ez újra lendületbe hozta a látogatókat, akik hamarjában a hatodikat is meglőtték Szabó révén, aki még a hajrához közeledve is eredményes volt, beállítva a végeredményt.

A csabaiak bátortalan játéka csalódást okozott, a DEAC viszont rendkívül érett teljesítményt vitt ki a pályára.

Jó: senki, ill. Szabó L., Trencsényi, Al-Sheraji, Soltész.

Nagy Sándor: – Ezen a napon nem voltunk azonos súlycsoportban a Debrecennel. Azt éreztem a fiúkon, hogy idő előtt lezárták az idényt, mintha valami bulifocin lettek volna, pedig az öltözőben nem ezt beszéltük meg.