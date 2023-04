Extraliga 1 órája

Videóbíró a női röplabda döntőben

A Magyar Röplabda Szövetség a héten hivatalosan is tájékoztatta az érintett csapatokat, hogy a Magyar Kupához hasonlóan idén már az Extraliga fináléjában – így a hölgyeknél a Swietlesky-Békéscsaba–Vasas Óbuda párharcban is – is alkalmazásra kerül a videobíró, azaz a Challenge System.

G. P. G. P.

Fotós: Imre György-archív

Ami a szabályokat illeti: egy csapat alapesetben szettenként kétszer kérhet challenge-et, ám ezek mindaddig megmaradnak, amíg a kikért challenge-et a játékvezető a csapat javára ítéli meg. Ha mégsem bizonyul sikeresnek, akkor a csapat elveszít egy lehetőséget. A videós ellenőrzés az alábbi játékhelyzetekben vehető igénybe: a labda kint/bent volt-e; sáncérintés; hálós hiba; antennaérintés; lábhiba, a labda talajt ért-e. A rendszer telepítését minden helyszínen a Magyar Röplabda Szövetség végzi el. Mint ismert, a Vasas Óbuda elleni finálé április 28-án kezdődik a Folyondár utcában.

