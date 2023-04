A 20 kilométeres gyalogló versenyszám IAAF-szintteljesítő verseny a világ harmadik legnagyobb sporteseményére, az augusztusi budapesti világbajnokságra, erre Európa több országából érkeznek a világklasszis versenyzők Békéscsabára. A gyalogló számokban az ország teljes mezőnye itt lesz, hiszen a felnőtt 20 km-es gyaloglás férfi és női egyéni és csapat magyar bajnoksága, valamint a Fiatalkorúak Országúti Gyalogló Bajnoksága rendezési jogát is elnyerte a békéscsabai klub.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club igazgatója lapunknak elmondta, hogy több éremesélyes békéscsabai versenyzőnek szurkolhatnak azok, akik ellátogatnak a Csaba Centerhez: többek között a vb-részvételért küzdő Oláh Barbara kétszeres olimpikonnak, s persze a fiataloknak is, így az 5 kilométeren jó eredményre képes Kovács Alexandrának és a Bor testvéreknek, Bernadettnek és Benjáminak.

A gyaloglás mellett immár hagyományosnak számít a 11 órakor kezdődő Csaba Center 29. Futógála is az egyéni 6 km-es és 3x1000 m-es váltó futóversenyszámaival. A nyílt futóverseny egyéni futók, általános iskolások és családok számára is kiváló szabadidős programot biztosít.

– A hatezer méteres versenyre kenyai futók is jelezték részvételüket, akikkel többek között a győzelemre is esélyes hazai válogatott, néhány napja félmaratonon egy közel húsz éves országos juniorrekordot megdöntő Karsai Gábor vehetik fel a versenyt – mondta Tóth Sándor.

Színes a paletta

Czeglédi Katalin, a Kopp Békéscsabai AC marketingvezetője szerint idén is színes a paletta, a rendező klub most is kihasználja a Csaba Center adottságait. A Békés Vármegyei Kormányhivatal csatlakozott a rendezvényhez a „Közös érték az egészség” programmal, lakossági egészségügyi mérésekkel, sportbemutatókkal. Emődi Gyula nagymester pedig sakkszimultánnal várja a családokat.

– Bemutatkozik a Varga Adrienn fémjelezte Szabad Torna Sport Egyesület és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola zumbacsoportja is. A REMONDA SE csillám és arcfestése most sem marad ki a programból, várjuk az aulában a gyermekeket – hívogatott a marketingvezető, aki hozzátette, hogy a versenypálya mellett a Kemény Gitárklub örömzenével buzdítja a sportolókat.

– A Magyar Atlétikai Szövetség az „Atléta vagyok!” gyermekprogramjával olyan csodálatos atlétika pályát varázsol az Andrássy útra, ahol az iskolások és a helyszínre kiérkezők is nagy élményeket szerezhetnek. Felmérhetik ügyességüket, gyorsaságukat. Akik megnéznék a budapesti atlétikai világbajnokságot, és részt vesznek a futószámokban, azok ötvenszázalékos jegyvásárlásra lesznek jogosultak – tette hozzá Czeglédi Katalin.