Sándor Tamás: – Nem történt újdonság, nagyjából minden idegenbeli mérkőzésünkön az történik, ami most is. Előtte megbeszéltük, hogy ezekből a találkozókból jobban kellene kijönnünk, és ezért mit kell tennünk. Nem sikerült. Most is egy nagy egyéni hibából kaptunk gólt, és azzal vesztettünk. Az az igazság, amikor engednek játszani bennünket, amikor hasonló stílusú csapattal találkozunk, akkor megvan a minőségünk. Ha akad az ellenfélnél néhány „fajsúlyosabb” játékos, akkor arrébb tesznek minket, és gyengék leszünk a kapu előtt. Ezen igyekszünk javítani a jövőben.

További eredmények: DVSC II.–Békéscsaba 1912 Előre II. 3–2, Füzesgyarmati SK4–2, Vasas II.–Hatvan 3–0, Diósgyőri VTK II.–Kisvárda II. 1–3, Karcag–Eger 2–2, Tiszafüred–Tiszaújváros 1–1, Sényő–Pénzügyőr 2–1, BKV Előre–Hajdúszoboszló 3–0, Jászberény–BVSC-Zugló 0–4.