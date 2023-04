Battonyai TK–Gádorosi SE 2–1 (2–0)

Megyei II. B osztályú mérkőzés. Battonya, 50 néző. V.: Czene. Battonya: Erdélyi – Varga P., Varga K., Liszkai P., Kovács Z., Káló, Habalik (Marjai), Apostol (Sztanovcsák), Lenti, Kiss Z., Molnár R. Edző: Kovács Zoltán, Lukács István. Gádoros: Belanka – Vecsernyés, Mucsi, Kuli, Pecznyik, Fodor, Szijjártó D., Farkas K., Szijjártó G., Rafael, Tóbiás. Edző: Keresztes István.

G.: Káló az 5., a 41., ill. Mucsi (11-esből) a 75. percben. Kiállítva: Erdélyi (kakaskodásért) a 75. percben. Jó: Káló, Liszkai P., Varga K., Varga P., Lenti, ill. Szijjártó D., Farkas K., Mucsi, Tóbiás, Belanka.

Kovács Zoltán, Lukács István: – Egy óriási fegyelmezetlenség visszahozta a vendégeket a mérkőzésbe, de emberhátrányban nagy akarattal kivédekeztük a hátralévő időt. Gratulálunk minden játékosnak! Keresztes István: – Mindkét csapat előtt számtalan gólhelyzet adódott a játékra alkalmatlan földterületen. Ma a szerencsésebb hazai csapat örülhetett a három pontnak. L. I.

Újkígyós FC–Kaszaper FC 3–3 (0–1)

Újkígyós, 100 néző. V.: Baczovszki. Újkígyós: Borbély – Vida, Pacsika, Burai (Werner), Solymoskövi, Farkas F., Csiernyik M., Benyó, Horváth R., Gazsó, Prókai. Játékos-edző: Farkas Ferenc. Kaszaper: Bordás S. – Bordás M., Garamvölgyi, Abonyi Á., Kasza, Szivák, Péli, Pónya, Bódi, Kéri, Simon B. Edző: Kormányos Antal.

G.: Horváth R. az 50., Gazsó (11-esből) a 86., Csiernyik M. a 90., ill. Simon B. (mindkettőt 11-esből) a 8., a 82., Abonyi Á. a 65. percben. Kiállítva: Solymoskövi (második sárga lap után) a 69. percben. Jó: az egész csapat, ill. Kasza, Simon B., Bordás M., Kéri, Abonyi Á.

Farkas Ferenc: – A kétgólos hátrány és a kiállítást követően is minden dicséret megilleti a csapatot, hiszen döntetlenre hozta a mérkőzést. Ha a Fortuna fogja a kezünket, nyerhettük is volna. Kormányos Antal: – Bármennyire fájó, de be kell vallani, hogy a mai mérkőzésen nem érdemeltünk győzelmet, még ha illett is volna nyernünk az egyébként kulturált, jó focit játszó hazaiak ellen. Köszönjük a bennünket elkísérő nyolcvan kaszaperi szurkoló biztatását! Ezért érdemes csinálni! Tóth Pál

Kunágotai TE–Kevermes SE 1–6 (0–4)

Kunágota, 110 néző. V.: Tóth I. Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Veselicz (Hajdú Á.), Csomós, Sóstai, Lólé K., Sárvári Á. (Dusnok), Mikoly (Nagy P.), Sárvári M., Farkas F. (Pócsik), Sirkó. Edző: Korpa János. Kevermes: Horváth S. – Kukla L., Orosz, ifj. Bauer (Csicsely), Mittnacht, Kócs (Kovács I J.), Pain, Plástyik, Kukla D., Puporka, Egeresi. Edző: Domsik Tibor.

G.: Kiss Cs. (11-esből) a 90., ill. Kukla D. a 4., a 64., a 72., Puporka a 24., a 39., Kócs a 32. percben. Jó: Szokircsák, Kiss Cs., Sárvári M., Lólé K., ill. az egész csapat. Kiállítva: Pain (második sárga lap után) a 79. percben.

Korpa János: – A srácok sajnos nem úgy játszottak, mint a múlt héten, hamar megzavart minket a bekapott a gól. A második félidőben feljavultunk, de az eredményt már nem tudtuk szorossá tenni. Bízunk a jobb folytatásban. Kellemes húsvéti ünnepeket! Domsik Tibor: – Remélem, hogy ezzel a mérkőzéssel sikerül kijönni a gödörből. Gratulálok a csapat minden tagjának a teljesítményéhez! K. J.

Kétegyházi SE–Magyarbánhegyesi FC 0–2 (0–0)

Kétegyháza, 100 néző. V.: Láza. Kétegyháza: Farkas Zs. – Árdeleán, Veder, Tóth V., Fettik (Kovács E.), Gyulai (Szabó Sz.), Igricz, Poliák, Lengyel, Bozsó, Gulyás (Simonka). Edző: Papp József, Gulyás Gergő. Magyarbánhegyes: Németh – Varga P., Harczman, Kormányos Kristóf, Fodor P., Balázs, ifj. Kintner, Rozsi, Fodor R. (Tóth L.), Matuz P., Szőke. Edző: Kintner János.

G.: ifj. Kintner a 60., Fodor R. a 77. percben. Jó: Tóth V., Bozsó, Árdelelán, ill. ifj. Kintner, Varga P., Szőke, Fábián, Kormányos Kristóf, Harczman.

Papp József: – Ma nem mindenki akarta százszázalékosan a győzelmet. Erre a jövőben oda kell figyelnünk. Öt-hat ember tizenegy ellen nem tud meccset nyerni. Kintner János: – A sok hiányzó ellenére is kezd beindulni a gépezet. A mérkőzés nagy részében elfogadható mezőnyjátékot tudtunk produkálni, de a helyzetkihasználásunkon még mindig van mit csiszolni. P. A.

Köröstarcsai KSK–Tótkomlósi TC 2–2 (0–2)

Köröstarcsa, 80 néző. V.: Zahorecz. Köröstarcsa: Fülöp – Puskás (Nagy Gáspár), Hajdú, Petneházi, Kántor, Balogh Á., Keresztesi, Tóth G., Hajzer, Mészáros, Kozák. Játékos-edző: Farkas Gyula. Tótkomlós: Asztalos – Szabó S. (Garai), Fazekas, Poljak D., Ondrejó, Jámbor, Kocsis (Keszeli), Varga G., Baliga D., Bogár (Stranszky), Balogh T. Játékos-edző: Horváth Henrik.

G.: Hajdú B. az 52., Kántor a 65., ill. Varga G. a 13., a 31. percben. Jó: Hajdú B., Kántor, Mészáros, Kozák, Hajzer, ill. Baliga D., Balogh T., Varga G., Ondrejó, Szabó S.

Bokorné Kerekes Zsuzsanna technikai vezető: – Két ellentétes félidő után igazságos döntetlen született. Horváth Henrik: – Egy irreális talajon, nagy iramú mérkőzésen, két pontot Köröstarcsán hagytunk. A helyzetek alapján nyernünk volna. K. Zs.

Csorvási SK–Kondorosi TE 0–1 (0–0)

Csorvás, 120 néző. V.: Kató. Csorvás: Maczák – Szentesi, Csicsely, Zsiga N., Salka B. (Varga G.), Könyves, Simon (Szatmári), Gerda V., Koszna, Szabó K. (Hrncsjár), Szemenyei. Edző: Zsiga Róbert. Kondoros: Kajári – Mile, Rafaj P., Szebegyinszki (Tusjak), Bákai B. (Varga E.), Magda (Bákai A.), Paluska, Rafaj M., Rafaj R., Busa (Szigeti), Vajgely (Hanyecz). Edző: Janis János.

G.: Szebegyinszki a 64. percben.

Mesterlövészek

A megyei II/B osztály góllövőlistája

32 gólos: Kukla D. (Kevermes).

19 gólos: Barthalos (Lőkösháza), Puskás (Köröstarcsa), Rafaj R. (Kondoros).

18 gólos: Puporka (Kevermes).

12 gólos: Busa, Rafaj M. (Kondoros), Csábi (Csorvás), Kovács A. (Kunágota).

11 gólos: Kecskés (Kunágota), Szivák (Kaszaper).

10 gólos: Lakatos (Kevermes).

9 gólos: Csiernyik M. (Újkígyós), Hajdú (Köröstarcsa), Zsiga N. (Csorvás), Kovács Z. (Battonya).

8 gólos: Kozák (Köröstarcsa), Bozsár (Magyarbánhegyes), Gyevi-Nagy (Csorvás), Simon B. (Kaszaper).

7 gólos: Fodor R. (Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza), Kiss Z., Varga P. (Battonya), Czernó (Lőkösháza), Racs (Magyarbánhegyes), Szabó S. (Tótkomlós).

6 gólos: Varga G. (Tótkomlós), Farkas F. (Kunágota), Komlósi (Lőkösháza), Nana, Szijjártó G. (Gádoros).

5 gólos: Kócs (Kevermes), Mucsi (Gádoros), Holecz (Medgyesegyháza), Matuz P. (Magyarbánhegyes), Boros (Lőkösháza), Szentesi (Csorvás), Burkus, Gazsó (Újkígyós), Remzső, Apostol (Battonya), Bákai B., Magda (Kondoros).

4 gólos: Abonyi Á. (Kaszaper), Hrncsjár (Csorvás), Pacsika, Horváth R. (Újkígyós), Poljak D. (Tótkomlós), Paluska (Kondoros), Fekete Z. (Magyarbánhegyes), Tóbiás, Máriás (Gádoros).

3 gólos: Szebegyinszki (Kondoros), Kukula (Medgyesegyháza), Igricz, Fettik (Kétegyháza), Kormányos Kristóf (Magyarbánhegyes, Kaszaper), Tóth B. (Kevermes), Csenki (Kaszaper), Farkas K., Kuli, Bankó (Gádoros), Danczik (Újkígyós), Bogár, Baliga D., Keszeli, Kocsis (Tótkomlós).

2 gólos: Szijjártó D., Fodor J. (Gádoros), Laurinyecz (Kondoros), Péli (Kaszaper), Szabó K., Varga G. (Csorvás), Bozsó, Tóth Z. (Kétegyháza), Benyó, Solymoskövi, Werner (Újkígyós), Káló, Nagy Gy., (Battonya), Kolozsi, Rotár (Lőkösháza), Poliák Z., Gyulai (Kétegyháza), Rung (Kevermes), Garai, Zádori, Koleszár (Tótkomlós), Nagy Zs., Bácsi, Megyeri (Medgyesegyháza), ifj. Kintner, Vágási, Fülöp B., Rozsi (Magyarbánhegyes), Keresztesi, Kántor (Köröstarcsa), Csatlós, Prókai, Multyán L. (Kunágota).

1 gólos: Pecznyik, Nagy D. (Gádoros), Andrejsi, Mészáros, Szentpéteri, Petneházi, Farkas Gy. (Köröstarcsa), Koszna, Szuda, Ruszin, Gerda V., Fabulya (Csorvás), Varga K., Kiss D., Molnár R. (Battonya), Sas, Grósz, Oláh T., Csiernyik A. (Újkígyós), Szeredi, Lakatos, Balázs M. (Lőkösháza), Kiss Cs., Hajdú Á., Juhász P., Lakatos, Mikoly, Nagy Z., Sárvári M. (Kunágota), Mile, Rafaj M. (Kondoros), Mittnacht, Kukla L., Pain, Kovács J., ifj. Bauer, Egeresi (Kevermes), Bacsa, Stranszky, Fazekas, László D., Abonyi A. (Tótkomlós), Gulyás, Krisán L., Hack, Gál, Tóth V., Farkas Zs. (Kétegyháza), István, Borsi, Szabó A., Otrok, Mazán P., Fodor P. (Medgyesegyháza), Garamvölgyi, Baliga Sz., Toll, Dénes, Husvéth, Pónya, Bódi, Bessenyei, Kéri (Kaszaper), Balázs (Magyarbánhegyes).

A megyei II/B. állása

1. Kondoros 15 2 2 63—19 47

2. Kevermes 13 3 3 78–30 42

3. Lőkösháza 10 2 6 46—39 32

4. Magyarbánhegyes 9 4 6 38—27 31

5. Kaszaper 9 4 6 39—36 31

6. Csorvás 9 3 7 47—34 30

7. Tótkomlós 9 3 7 40—33 30

8. Battonya 8 4 7 40—48 28

9. Köröstarcsa 7 6 6 48—39 27

10. Gádoros 7 2 10 40—47 23

11. Kunágota 7 1 11 45—66 22

12. Újkígyós FC 4 4 11 40—58 16

13. Kétegyháza 3 2 14 21—53 11

14. Medgyesegyháza 1 2 15 23—77 5

Következik

A megyei II/B. osztályban a 20. forduló következik. Április 15., szombat, 13.00: Battonyai TK–Kevermes SE. Április 15.,szombat, 13.30: Magyarbánhegyesi FC–Köröstarcsai KSK, Gádoros SE–Kétegyházi SE, Kaszaper FC–Kunágotai TE, Medgyesegyházi SE–Csorvási SK, Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK, Kondorosi TE–Újkígyós FC.