A szarvasi lövész beszámolja szerint a pálya alapjában véve nem volt nehéz.

– Viszont a magas fű nagyon sok helyen belelógott a találati zónákba, és sajnos, én is többször eltaláltam a vastagabb fűszálakat, amelyek eltérítették a lövedékeket és így csak a zóna mellé csapódtak be –mondta Sutyinszki István. – Emiatt az átlagosnál több, nyolc hibával zártam a versenyt, ami csak a hetedik helyezésre volt elég. Hiába lőttem le az összes álló- és térdelő célt, most ez sem volt elég a jó eredményhez.

A versenysorozat következő fordulóját május 14-én a győri lőtéren rendezik meg.