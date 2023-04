Nyolc hónap után, május 31-i hatállyal – a küldöttgyűlés napjával – lemond a Magyar Röplabda-szövetség (MRSZ) elnöki tisztségéről Kersch Ferenc, aki ügyvezető igazgatóként továbbra is marad a szervezet vezetésében. A hírt a szövetség honlapján jelentette be a sportvezető, akit tavaly szeptemberben öt évre választották meg az MRSZ elnökének. Kersch akkor a jelölést is csak azzal a feltétellel fogadta el, hogy ha találnak megfelelő személyt, akkor átadja neki a helyét.

A regnáló elnök utódjául a kaposvári Bögöly Gyulát ajánlja és javasolja, hogy a küldöttgyűlés májusban a megüresedett elnöki pozícióra erősítse meg az ő személyét.



Tavaly szeptemberben, amikor elfogadtam az MRSZ elnöki tisztségre vonatkozó felkérést és jelölést, már jeleztem, hogy az ötéves mandátumomat nem kívánom kitölteni, ha arra alkalmas személyt tudok utódomként javasolni, akkor a javára le fogok mondani a tisztségemről

– fogalmazott a leköszönő közleményében az elnök, aki így folytatta:

– Ugyanakkor számos egyéb elfoglaltságom miatt nem tudom huzamosan felelősségteljesen ellátni együttesen az elnöki és az ügyvezető igazgatói pozíciót. Azt gondolom, hogy utóbbi feladatkör megtartásával jobban tudom szolgálni a sportágat, míg az elnöki tisztségre olyan személyt áll módomban javasolni, aki tovább tudja képviselni azt az irányt, amit szeptemberben megkezdtünk.

Az MRSZ közleményében kiemeli: tavaly szeptember óta megjelent meg a szervezet gondozásában az utánpótlás-nevelést segítő, annak minden területét átfogó szakanyag, létrejött a játékosok képzését és a válogatott sportolók fejlődését értékelő sportági felmérési protokoll. Előre lépésnek tekinthető a Szerbia és Olaszország sportági szövetségeivel való együttműködési megállapodás megkötése, az U17-es Európa-bajnokság és az U19-es világbajnokság részben hazai nyári megrendezése, valamint az új stratégiai program elindítása a teremröplabda válogatottaknál és a strandröplabdában is.