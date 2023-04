Az újonc és harmadik helyezett Körösladány a 20 csapatos ligában egyedüliként veretlen, imponáló idényt teljesítő BVSC otthonában szerepelt a labdarúgó harmadosztály 30. fordulójában vasárnap délután.

A sérülés és eltiltás miatt négy meghatározó játékosét (Pusztai András, Ruzsa Zoltán, Malkócs Amrcell, Czirok József) is nélkülöző Ladány már a harmadik percben gólt kapott, majd két perc elteltével elveszítette kapusát, Kertész Dánielt is, akit kiállított a játékvezető. Ez a két nagyon korai esemény alapjaiban határozta meg a mérkőzés alakulását, a fővárosiak pedig kíméletlenül kihasználták az előnyt és nyolc gólig meg sem állva megmutatták, hogy miért emelkednek ki magasan a Kelti-csoportban – ennek sajnos most a KMSK látta kárát...

BVSC-Zugló–Körösladány MSK 8–0 (5–0)

NB III.-as mérkőzés. Budapest. V.: Maml. BVSC: Kovács B. – Nagy J., Tóth K., Szalánszki (Májer, 69.), Szilágyi M. (Tamási Zs., 62.), Kelemen P., Tóth L. (Horváth R., 62.), Benkő-Bíró, Zöld (Kesselbauer, 69.), Fisli (Vernes R., 46.), Király Á. Vezetőedző: Urbán Flórián. Körösladány: Kertész D. – Wéber, Bakk, Dócza, Csicsely (Farkas J., 63.), Kisari (Szabó M., 8.), Zelenyánszki, Papp Zs., Jánovszki (Murvai, 46.), Talpalló Á. (Szabó L., 63.), Burai D. I. (Szántó B., 46.) Vezetőedző: Ekker Attila. G.: Szalánszki a 3., Tóth L. a 19., Kelemen P. a 31., a 40. és az 57., Szilágyi M. (11-esből) a 38., Vernes R. az 55. és Horváth R. a 83. percben.