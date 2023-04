Hosszas készülődés előzte meg a sportági általános és középiskolás diákolimpia országos döntőjét Békéscsabán, ahol számos finálét rendeztek már meg a megelőző időszakban. A hatszázon felüli leadott nevezés (13 vármegye és Budapest 184 iskolája összesen 608 nevezést küldött) miatt hosszúra nyúlt a versenynap. A küzdelmeket a városi sportcsarnokban és mellette a vívócsarnokban bonyolították le. A csabai viadal egyben hazai válogató is volt az augusztus 25. és szeptember 3. között, a törökországi Isztambulban sorra kerülő utánpótlás-Európa-bajnokságra is.

Az általános és középiskolások formagyakorlat és küzdelmi szabályrendszerekben versenyeztek a hét küzdőtéren. A Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója szerint az ünnepélyes megnyitó idén is mazsorettek bemutatójával kezdődött, majd bevonultak vármegyénként a csapatok. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Varga Tamás, Békéscsaba város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, jelen volt továbbá Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke, Dr. Takács Árpád, főispán, dr. Szigeti Béla és Csányi Illés önkormányzati képviselők, Szigeti Csaba az Oktatási, Közművelődési és Sportosztály vezetője, Petri Hajnalka, a Békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola intézményvezetője.

A jelenlevők egy perc néma tiszteletadással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Opauszki „Opa Fater” Tamásra, Halász Károlyra és Tamás Józsefre. Debreczeni Dezső JALTE-elnök, versenyigazgató emlékplaketteket adott át a meghívottaknak.

Sihan Gregor László, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke köszönte meg díszes serleggel Marik Lászlóné több mint három évtizedes munkáját, amit a húsz sportági szövetséget tömörítő Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete elnökeként végzett, egyúttal bemutatta Jámbor Zoltán új elnököt is. Serleget kapott Lovas István is, aki 42 éven keresztül vezette a rendező József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesületet. Átadták a „Kiváló Harcművész”-díjat az orosházi Contact K. T. H. E. Eb-ezüstérmes versenyzőjének, Halustyik Cintiának, illetve a kick-boxban és tekvandóban is Európa-bajnoki címet szerző Mezei Nikolettnek, a battonyai Barátság SE versenyzőjének.

A verseny során izgalmas, gyorsan és kemény küzdelmeket láthattak a gyakran harsányan szurkoló nézők, ami nem csoda, hiszen számos korosztályos világ- és Európa-bajnok és érmes lépett fel, nem csak kick-box, hanem tekvandó irányzatból is. Az eredményhirdetések folyamatosan zajlottak. A Malatyinszki Mihály és Haba József vezette rendezőgárda teljesítményét csak dicsérni lehet. A békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Kick-box Szakosztálya reméli, hogy jövőre is sikerül az izgalmas versenyt tető alá hozni.

A Békés vármegyei oktatási intézmények érmesei, a klubokkal.

Point-fighting-szabályrendszer. Gyermek korosztály. Lányok. 21 kg: 1. Fábián Kira (Békéscsabai Erzsébethelyi Ált. Isk.–Békéscsabai JALTE Debreczeni Team), 2. Szabó Renáta (Újkígyósi Széchenyi István Ált. Isk.–Halker-Király Team). 24 kg: 3. Kurucz Kinga (Újkígyósi Széchenyi–Halker). 33 kg: 1. Dócs Dalma (Újkígyósi Széchenyi–Halker). Fiúk. 21 kg: 2. Csányi Szilárd Tamás (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE). 24 kg: 2. Peregi Botond (Békéscsabai Kazinczy Ferenc Ált. Isk.–JALTE). 27 kg: 1. Szántó Máté (Újkígyósi Széchenyi–Halker), 2. Ambrus Gyula Sebestyén (Békéscsabai Lencsési Ált. Isk.–JALTE). 30 kg: 2. Pécsi Alex (Békéscsabai Lencsési–JALTE), 3. Szabó Huba (Újkígyósi Széchenyi–Halker). 33 kg: 3. Kovács Zalán Krisztián (Békéscsabai Lencsési–JALTE). 36 kg: 1. Tóth Kevin (Békéscsabai Kazinczy–JALTE). +36 kg: 1. Káli Zoltán Márk (Békéscsabai Petőfi Utcai Ált. Isk.–JALTE), 2. Kovács Szabolcs (Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Ált. Isk.–Szarvasi Taekwon-do Klub), 3. Hugyecz Donát (Békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.–JALTE), 3. Kaposi László Kolin (Békéscsabai Lencsési–JALTE). Kadét–1 (serdülő) korosztály. Leányok. 28 kg: 1. Nátor Petra (Békéscsabai Jankay–JALTE), 2. Jancsó Csenge (Békéscsabai Lencsési–JALTE). 32 kg: 1. Debreczeni Lilla (Békéscsabai Lencsési–JALTE), 2. Fazekas Kinga (Békéscsabai Jankay–JALTE), 3. Tamók Hanga (Újkígyósi Széchenyi–Halker). 37 kg: 1. Szekeres Flóra (Békéscsabai Petőfi–JALTE). 42 kg: 1. Petró Laura (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE). +47 kg: 1. Koczka Kata (Békéscsabai Petőfi–JALTE). Fiúk. 28 kg: 3. Ördög József (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE). 32 kg: 2. Szikora Gergő (Békéscsabai Jankay–JALTE), 3. Peregi Zétény (Békéscsabai Kazinczy–JALTE), 3. Nagy Goron Máté (Békéscsabai Erzsébethelyi– JALTE). 37 kg: 2. Szikora Bence (Békéscsabai Jankay–JALTE), 3. Born Henrik (Békéscsabai Lencsési–JALTE). 42 kg: 2. Szvarnasz Janisz (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE). 47 kg: 3. Tímár Nándor (Szarvas), 3. Szűcs Levente (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE). +47 kg: 3. Kovács Zétény (Szarvas). Kadét–2 (ifjúsági) korosztály. Leányok. 37 kg: 1. Debreceni Frida (Békéscsabai Lencsési–JALTE). 46 kg: 2. Fördős Jázmin (Újkígyósi Széchenyi–JALTE), 3. Kása Hanna (Békéscsabai Petőfi–JALTE). 50 kg: 1. Szabó Szófia (Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium–JALTE). 55 kg: 3. Tóth Izabella (Békéscsabai Petőfi–JALTE). 60 kg: 1. Jancsó Lili Berta (Békéscsabai Szlovák Gimn., Általános Isk.–JALTE). +65 kg: 1. Hegedűs Ramóna Szonja (Újkígyósi Széchenyi–Halker), 2. Majernyik Tímea (Újkígyósi Széchenyi–Halker). Fiúk. 37 kg: 2. Petró Bálint (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE). 42 kg: 1. Szántó Milán (Újkígyósi Széchenyi–Halker), 2. Zalai Ronald (Békéscsabai Evangélikus–JALTE). 52 kg: 3. Matuska Máté (Békéscsabai Petőfi–JALTE). 57 kg: 2. Gyeraj Ákos (Békéscsabai Erzsébethelyi–JALTE), 3. Bánfi Bence (Békéscsabai Evangélikus–JALTE). +69 kg: 2. Szák Péter (Békéscsabai Petőfi–JALTE). Junior-korosztály. Leányok. 50 kg: 2. Petró Lili (Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tan. Ny. Techn.–JALTE), 3. Viczián Vivien (BSZC Széchenyi–JALTE), 3. Kozmann Mónika (BSZC Széchenyi–JALTE). 55 kg: 3. Váradi Virág (BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum–JALTE). 60 kg: 1.Pántya Réka (BSZC Szent-Györgyi–JALTE). 65 kg: 1.Csüllög Dorina (BSZC Széchenyi–JALTE). +70 kg: 1. Ancsin Hanna (BSZC Vásárhelyi Pál Techn.–Halker), 2. Koszecz Boglárka (BSZC Vásárhelyi–JALTE). Fiúk. 57 kg: 2. Csiernyik Zsombor (BSZC Szent-Györgyi–JALTE). 63 kg: 1.Viczián Dániel (BSZC Nemes Tihamér Techn.– JALTE), 2. Malatyinszki Bendegúz (BSZC Szent-Györgyi–JALTE). Light contact-szabályrendszer. Kadét–1 (serdülő). Leányok. 47 kg: 1. Téglás Adrienn (Battonyai Két Tan. Nyelv. Szerb Ált. Isk.–Barátság SE Battonya). Fiúk. 32 kg: 2. Szikora Gergő (Békéscsabai Jankay–JALTE), 3. Lipták Attila (Mikes Kelemen Katolikus Gimn. Battonya–Barátság). 37 kg: 1. Szikora Bence (Békéscsabai Jankay–JALTE). 47 kg: 2. Tímár Nándor (Szarvas). +47 kg: 3. Kovács Zétény (Szarvas). Kadét–2 (ifjúsági). Leányok. 37 kg: 1. Debreceni Frida (Békéscsabai Lencsési–JALTE). 46 kg: 3. Fördős Jázmin (Újkígyósi Széchenyi–JALTE). 60 kg: 2. Jancsó Lili Berta (Békéscsabai Szlovák–JALTE). +65 kg: 1. Hegedűs Ramóna Szonja (Újkígyósi Széchenyi–Halker), 2. Majernyik Tímea (Újkígyósi Széchenyi–Halker). Fiúk. 47 kg: 3. Poljak Zsombor (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tan. Ny. Ált. Isk.–Szarvasi Taekwon-do). 63 kg: 2. Tóth Lajos (Battonyai Mikes–Barátság). Juniorok. Leányok. 55 kg: 3. Váradi Virág (BSZC Szent-Györgyi–JALTE). 60 kg: 1. Dohányos Anna (BSZC Széchenyi–JALTE Dohányos Team). +70 kg: 2. Koszecz Boglárka (BSZC Vásárhelyi–JALTE). Fiúk. 63 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz (BSZC Szent-Györgyi–JALTE), 2. Viczián Dániel (BSZC Nemes–JALTE). 74 kg: 2. Surin Patrik (BSZC Nemes–JALTE Dohányos), 3. Lakatos Erik (BSZC Zwack József Techn.–HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény), 3. Bessenyei Domos (Vajda Péter Evangélikus Gimn. Szarvas–Szarvasi Taekwon-do). Kick-light-szabályrendszer. Kadét–1 (serdülő). Fiúk. 32 kg: 3. Lipták Attila Mikes (Battonyai Mikes–Barátság). 47 kg: 2. Tímár Nándor (Gál Ferenc Szarvas–Szarvasi Taekwon-do). +47 kg: 1. Kovács Zétény (Gál Ferenc Egyetem Szarvas–Szarvasi Taekwon-do). Kadét–2 (ifjúsági). Leányok. +65 kg: 1. Hegedűs Ramóna Szonja (Újkígyósi Széchenyi–Halker), 2. Majernyik Tímea (Újkígyósi Széchenyi–Halker). Fiúk. 42 kg: 3. Tusjak Milán (Szarvasi Benka–Szarvasi Taekwon-do). 47 kg: 3. Poljak Zsombor (Szarvasi Benka–Szarvasi Taekwon-do). 52 kg: 3. Mezei Zsolt (Battonyai Mikes–Barátság). 63 kg: 1. Tóth Lajos (Battonyai Mikes–Barátság). Juniorok. Leányok. 60 kg: 2. Dohányos Anna (BSZC Széchenyi–JALTE Dohányos). Fiúk. 63 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz (BSZC Szent-Györgyi–JALTE). 74 kg: 1. Bessenyei Domos (Szarvasi Vajda–Szarvasi Taekwon-do), 3. Surin Patrik (BSZC Nemes–JALTE Dohányos), 3. Lakatos Erik (BSZC Zwack–Mezőberény). Formagyakorlat-szabályrendszer. Creative forms. Kadét–2 (ifjúsági. Leányok: 1. Bak Ágnes Panna (Kossuth Lajos Ált. Isk. Füzesgyarmat–Hegyesi Kick-box SE Füzesgyarmat). Juniorok. Leányok: 3. Markovics-Horváth Mira (Székács József Evangélikus Ált. Isk. és Gimn. Orosháza– Contact K. T. H. E. Orosháza). Creative forms weapon. Kadét–2 (ifjúsági). Fiúk: 2. Petrovszki Márton (Szent István Katolikus Ált. Isk. Kétsoprony–Kondorosi Kick-box SE).