A több mint 10 órás vizsgán a mesterek és mesterjelöltek formagyakorlatban, önvédelemben, tradicionális küzdelemben és erőtörésben adtak számot tudásukról. A Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója szerint a megméretést, mint mindig, a tekvandó magyarországi megalapítója, Harmat László (9. dan) nagymester bírálta el.

Természetesen jelen voltak a vezető mesterek, köztük Máté Zoltán (7. dan), a szövetség alelnöke, aki a Békés vármegyeiek instruktora is. A vizsgázók között számos viharsarki sportolót is volt, túlnyomó részük sikeresen is teljesítette a feladatát. Legnagyobb létszámban a medgyesegyházi Spárta SE tekvandósai vizsgáztak. A békési felkészítő mesterek – Rusz István, Nagy László, Rádai Imre, Rádai Roland, Tamás Tímea és Máté Tibor – elégedettek lehettek tanítványaikkal, eredményes munkájukat elismerés illeti.

A következő új fokozatok születtek. 1 dan: Marosin Bella (Barátság SE Battonya), Striffel Mira (Spárta Taekwon-do Medgyesegyháza SE), Nyíri Fanni (Spárta) Kelemen Kornél (Spárta), Milecz Marcell (Spárta), Nagy Viola Mária (Dragon Taekwon-do Klub Kétegyháza), Árvai Fruzsina (Dragon), Seben Zalán (Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület), Farkas Csenge (Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub). 2. dan: Kotroczó Evelin (Spárta), Máté Tibor (TÉT SE Orosháza). 3. dan: Tóth Roland (Spárta) Tamás Boglárka (Corvin).