Békéscsaba 1912 Előre SE–ZTE FC 3-1 (3-0)

Az U17-es labdarúgó-bajnokság C csoportjának 8. fordulójában a Békéscsaba 1912 Előre SE csapata a ZTE FC együttesét látta vendégül április 5-én.

Békéscsaba 1912 Előre SE: Takács, Rostás, Sztankó, Sirokmán (Faska), Balázs, Döme (Kerényi), Szemenyei, Rózsavölgyi (Mihály), Urbán, Kurai, Béres. Csere: Tóth. Edző: Dávid Zsolt és Szenti Zoltán.

A csapat az előző mérkőzéshez hasonlóan most is nagyon jó hozzáállással kezdte a mérkőzést, a gárda pattogós és kellően agresszív volt, így azonnal komoly nyomást helyezett a vendégcsapatra. A hazai együttes Döme, Balázs és Rostás góljaival a 28. minutumra magabiztos előnyre tett szert, amelyet a lefújásig meg tudott őrizni. A Békéscsaba 1912 Előre SE U17-es csapata kihasználta éllovas riválisa döntetlenjét, így egy ponttal átvette a vezetést a tabellán.

Békéscsabai gólok: Döme, Balázs és Rostás.

Békéscsaba 1912 Előre SE–ZTE FC 3-0 (2-0)

Az U16-os labdarúgó-bajnokság soros fordulójában a Békéscsaba 1912 Előre SE csapata a ZTE FC együttesét fogadta április 5-én a 4-es Honvéd utcai komplexumban.

Békéscsaba 1912 Előre SE: Tóth P. (Bódán), Avramucz, Göblyös, Molnár, Giczey, Nagy, Oláh (Kolarovszki Martin), Vörös, Homoki (Tóth D.), Kerekes (Szabó), Tompa. Edző: Kéri Roland és Fehér Zsolt.

A hazai gárda magabiztosan kezdte a mérkőzést, azonnal átvette a játék irányítását. A kombinatív futballal operáló békéscsabai együttes Vörös találatával már 18. percben megszerezte a vezetést riválisával szemben. A folytatásban is a hazai csapat uralta a játékot, a lefújás előtt Giczey növelte a gárda előnyét, a második játékrészben pedig Vörös második találata foglalta keretbe a fordulót. A meggyőző sikernek köszönhetően a Békéscsaba 1912 Előre SE U16-os csapata a tabella első helyére lépett.

Békéscsabai gólok: Vörös 2 és Giczey.

Békéscsaba 1912 Előre SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-3 (0-0)

Az U13-as labdarúgó-bajnokság 20. Fordulójában a Békéscsaba 1912 Előre SE csapata a Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttesét látta vendégül április 6-án.

Békéscsaba 1912 Előre SE: Belanka, Jass, Szöllősi, Fülöp, Rotár, Stumpf Papp-Zsolnai, Szűcs, Bodnár, Csere: Laurinyecz, Rutz, Bozsányi, Benyovszi. Edző. Lászik Milán.

A soros bajnokit is a hazai gárda kezdte jobban, a lendületesen és bátran játszó viharsarki együttes Rotár góljával már a 20. percben megszerezte a vezetést. A taktikusan játszó békéscsabai gárda a folytatásban is igyekezett irányítania játékot, a 66. minutumban pedig Fülöp találatával kettőre növelte előnyét. A vendégcsapat azonban 77. percre kiegyenlítette a találkozó állását, a 83. percben pedig büntetőből megszerezte a találkozó döntő találatát.

Békéscsaba 1912 Előre SE–Paksi FC Kft. 2-1 (2-1)

Az U15-ös labdarúgó-bajnokságban szereplő Békéscsaba 1912 Előre SE együttese a Paksi FC Kft. együttesét fogadta április 6-án.

Békéscsaba 1912 Előre SE: Kovács, Lyachó, Egri, Benyovszki, Kolarovszki Martin, Kolarovszki Milán, Bárnai, Giczey, Lázár, Komlósi, Molnár. Csere: Paulik, Földvári, Hoffmann, Aradszki, Szklenár. Edző: Szeverényi Péter.

Az elmúlt hetek során,a mai mérkőzést is jól kezdte a gárda, viszont a mérkőzés elején mégis a Paks került előnybe egy talált góllal. A csapat nem esett össze, az első félidőben a kapott gól után nagyon nagy elánnal focizva, látványos, szép játékot mutatva, Benyovszki és Komlósi találataival meg is fordította a mérkőzést még az első félidő vége előtt. A vendégcsapat a második játékrészben extra nyomást helyezett ellenfelére, az agilis, fizikálisan nagyon jó adottságokkal rendelkező játékosok alkotta paksi együttes, ám a hazai csapat kiválóan állta a sarat, és rendre elhárította riválisa támadásait. A kiváló mentalitással focizó viharsarki gárda fegyelmezetten állta a paksi rohamokat, így megérdemelten gyűjtötte be ismét bajnoki pontjait.

Békéscsaba 1912 Előre SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 7-3

Az U12-es labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Békéscsaba 1912 Előre SE csapata a Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttesét fogadta a 4-es Honvéd utcai komplexumban.

Békéscsaba 1912 Előre SE: Borzák, Kovács, Béres B., Mészáros, Czifra, Hornok, Csernyeczki, Vass, Rácz. Csere: Benkő, Béres Z., Nagy, Belanka, Bányai, Bíró, Hoffmann. Edző: Hrabovszki Ákos és Hrabovszki Gábor.

A gárda szenzációsan kezdte a mérkőzést. A második percben egy Kovács-Rácz összjáték után megszerezte a vezetést ellenfelével szemben, majd pár perccel később egy mélységből felépített támadás végén, ezúttal Mészáros-Kovács összjáték után, kettőre növelte előnyét.

A második negyedet ismét nagyszerűen kezdte, mivel Vass Dániel egyéni játéka után kiválóan tálalt Rácz elé, aki ziccerben nem hibázott. A 24. percben Vass már egymaga fejezte be az akciót (4-1) egy nagyszerű távoli lövéssel. A folytatásban is a békéscsabai támadások jártak sikerrel, a Czifra, Bányai, Vass hármasa hétre növelte a békéscsabai gólok számát, míg a szegedi alakulatnak még kétszer sikerült betalálnia a hazai kapuba.

Békéscsaba 1912 Előre SE–Szolnoki MÁV UFC 3-1 (3-0)

Az U14-es bajnokság Keleti csoportjában szereplő Békéscsaba 1912 Előre SE csapata a bajnokság 19. fordulójában a Szolnoki MÁC UFC együttesét fogadta április 6-án.

Békéscsaba 1912 Előre SE: Hunyadi, Győrfi, Kerepeczki (Milák), Varga (Szeles), Zsilinszki, Závoda, Molcsán (Barta), Szikora, Nagy (Paraizs), Mezei. Csere: Krasznai, Boldos, Babecz. Edző: Dürgő Péter és Lászik Milán.

békéscsabai együttes kiválóan kezdte a mérkőzést, a hazai támadások már a 19. percben góllá érettek, amikor Závoda talált a szolnoki hálóba. A folytatásban is a viharsarki gárda irányította a mérkőzést, ennek megfelelően két perccel később Győrfi növelte a csapat előnyét. Bő negyedórával később már háromgólos volt a békéscsabai előny, a 38. minutumban Molcsán mattolta a vendégek védelmét. A szolnoki gárda egyetlen találattal tudott válaszolni riválisának,így magabiztos hazai győzelem született.