Rendhagyó és rendkívüli jelentőségű eseményen van túl a viharsarki asztalitenisz sportélet. A Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) az országos bajnokságok időpontját az eredetileg májusra tervezett időpontnál korábbra kívánta hozni, a közelgő nemzetközi megméretések miatt. A szarvasi Demeter Lehel ASE vezetése bátor döntésre szánta el magát: Medvegy Mihály és segítői vezérletével megpályázták az utánpótlás (U11–U15) ob megrendezését Szarvason április elején.

A megyei sportági szövetség beszámolója szerint a gondos előkészületek után a MOATSZ hivatalos személyei az Alkotmány utcai sportcsarnokot megfelelőnek ítélték a verseny lebonyolítására. Békésben még nem rendeztek ilyen volumenű bajnokságot, ezzel a vármegye újra felkerült a hazai sportági térképre és immár a nagy múltú szenior Dr. Bándi-emlékverseny mellett a legmagasabban jegyzett országos versenyt is magukénak tudhatják a helyi asztaliteniszezők.

A versenyszámokra összesen 184 játékos nevezett be, minden korosztályban asztalhoz álltak az adott korcsoport legjobbjai. Demeter Lehel, a helyi asztalitenisz-egyesület névadója köszöntötte a megjelenteket. Csabai Dániel, a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség részéről a szervezők munkáját méltatta és kiemelte, hogy a vármegyében ilyen magasan rangsorolt versenyt még sosem rendeztek, ezzel nem csak a rendezők erőfeszítéseit ismeri el a hazai sportági szervezet, hanem mindez a vidéki sport létjogosultságát is mutatja. Ezután Csabai felkérte Babák Mihályt, Szarvas város polgármesterét a verseny megnyitására, aki köszönetét fejezte ki a megjelenteknek, hogy ilyen sokan ellátogattak Békés Vármegyébe és ezen belül Szarvasra. Továbbá kiemelte a szervezők alázatos munkáját és bíztatta a játékosokat és kísérőiket, hogy máskor is látogassanak el településre.

A teljesen megtelt lelátókon a nézők kimagasló és élvezetes mérkőzéseket láthattak a jövő magyar reménységeitől. A Békés Vármegyei fiatalok is szépen szerepeltek, a legjobb eredményt az ASE Orosháza versenyzője, Bényei Nelli érte el, aki párosban bronzérmes lett a mohácsi Szántó Eszterrel.

A sikeres ob záloga lehet újabb országos versenyek megrendezésének, amelyek tovább növelhetik az asztalitenisz elismertségét és népszerűségét a Viharsarokban.