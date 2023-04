Battonyai TK–Kevermes SE 2–1 (0–1)

Megyei II. B osztályú mérkőzés. Battonya, 100 néző. V.: Bálint A. Battonya: Sztanovcsák – Varga P., Varga K., Liszkai P., Kovács Z., Káló, Marjai (Liszkai H.), Apostol (Kiss D.), Lenti, Kiss Z. (Mákos), Molnár R. Edző: Kovács Zoltán, Lukács István. Kevermes: Horváth S. – Kukla L. (Kovács II J.), Orosz, Rung, Kovács I J., Mittnacht, Kócs, Plástyik, Kukla D., Puporka, Egeresi. Edző: Domsik Tibor.

G.: Kiss Z. a 60., Káló a 71., ill. Mittnacht a 8. percben. Kiállítva: Kovács I J. (utolsó emberként szabálytalankodott) a 61. percben. A 64. percben Kovács Zoltán büntetőt rontott. Jó: Kiss Z., Molnár R., Varga P., Varga K., Liszkai P., Káló, ill. Plástyik, Horváth S., Kukla D., Mittnacht, Egeresi.

Kovács Zoltán, Lukács István: – Még úgy is nyerni tudtunk, hogy a mérkőzés folyamán két komoly egyéni hibát is vétettünk. Megérdemelt a győzelmünk. A hozzáállásunk ma is kifogástalan volt. Le a kalappal a csapat előtt! Domsik Tibor: – Teljesen megérdemelt a hazaiak győzelme. A második félidőben teljesen szétestünk és fegyelmezetlenek voltunk. L. I.

Magyarbánhegyesi FC–Köröstarcsai KSK 1–1 (0–0)

Magyarbánhegyes, 100 néző. V.: Gyuga. Magyarbánhegyes: Németh – Bozsár (Harczman), Varga P., Kormányos Kristóf, Fodor P. (Balázs P.), Hegedűs (Fekete Z.), ifj. Kintner, Rozsi, Fodor R. (Kormányos Károly), Matuz P., Szőke. Edző: Kintner János. Köröstarcsa: Fülöp – Farkas Gy., Bokor S., Puskás, Hajdú B., Petneházi, Pályi, Vincze Gy., Kántor, Tóth G., Mészáros. Játékos-edző: Farkas Gyula.

G.: Matuz P. a 87., ill. Hajdú B. a 68. percben. Jó: Kormányos Kristóf, Matuz P., ill. Hajdú B., Farkas Gy., Vincze Gy., Mészáros.

Kintner János: – Sajnos még mindig túlizguljuk az itthoni meccseinket, pedig sok helyzetet kidolgoztunk. A véghajrában így sem sok hiányzott a bravúrhoz. Jó játékvezetés. Bokorné Kerekes Zsuzsanna technikai vezető: – Ezt a mérkőzést megnyerhettük volna, de hogy döntetlen lett, csak magunknak köszönhetjük. K. J.

Gádoros SE–Kétegyházi SE 1–2 (0–1)

Gádoros, 30 néző. V.: Barta. Gádoros: Belanka – Vecsernyés (Bobvos, Rafael R.), Mucsi, Jónás, Tóbiás, Pecznyik, Fodor, Szijjártó D., Farkas K., Szijjártó G., Máriás. Edző: Keresztes István. Kétegyháza: Farkas Zs. – Számel, Árdeleán, Veder, Tóth V., Szabó Sz. (Jova), Igricz, Patkás, Lengyel, Bozsó, Gulyás. Edző: Papp József, Gulyás Gergő.

G.: Tóbiás a 64., ill. Patkás a 35., a 89. (mindkettőt 11-esből) percben. Kétegyházi jók: ill. Patkás, Gulyás, Árdeleán, Veder, Tóth V.

Keresztes István: – Szégyen! Szerettem volna még a bajnokság végéig dolgozni a megyei labdarúgásban, de az idegrendszeri állapotomra való tekintettel ma úgy döntöttem, hogy ezt azonnal abba kell hagynom. Bozsó-Papp Andrea szakosztályelnök: – Hajtós, küzdelmes mérkőzésen a mezőnyben jól helytálló Gádoros ellen megérdemelten győztünk. A csapat átérezte a mérkőzés súlyát, betartva a taktikai utasításokat, ami ma elengedhetetlen volt a sikerhez.

Kaszaper FC–Kunágotai TE 4–1 (1–1)

Kaszaper, 110 néző. V.: Láza. Kaszaper: Bordás S. – Bordás M., Garamvölgyi, Abonyi (Kőszegi), Szivák, Péli, Bódi, Kéri (Toll), Simon B., Kovács I. (Pónya), Kis L. Edző: Kormányos Antal. Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Miklós (Dusnok), Kovács A., Csomós, Sóstai, Sárvári Á., Mikoly (Nagy P.), Sárvári M. (Hajdú), Farkas F., Sirkó (Medve). Edző: Korpa János.

G.: Péli a 37., Szivák a 70., Abonyi a 75., a 80., ill. Mikoly a 30. percben. Jó: Abonyi (a mezőny legjobbja), Bordás S., Simon B., Bódi, ill. Szokircsák, Kiss Cs., Sirkó, Sárvári Á., Kovács A.

Kormányos Antal: – Ma jó, kombinatív futballt játszottuk, a gondunk abból adódott, hogy nagyon lassan. Ezen javítanunk kell és akkor hamarabb el tudjuk majd dönteni a mérkőzéseket. Korpa János: – Az első félidőben partiban voltunk a hazaiakkal, sajnos a második bekapott gól után fejben összetörtünk. Gratulálok a hazai csapatnak. K. A.

Medgyesegyházi SE–Csorvási SK 0–3 (0–2)

Medgyesegyháza, 20 néző. V.: Kis P. Medgyesegyháza: Bacsa – Zsadány, Tóth L., Nadicsán, Köböl, Borsi, Mazán, Szabó A., Szigetvári, Nagy Zs. Edző: Gellény Ferenc. Csorvás: Maczák – Csicsely, Zsiga N., Salka B., Könyves (Ruszin), Varga G. (Hrncsjár), Szatmári (Szuda), Lengyel, Koszna, Szabó K. (Simon), Szemenyei (Fabulya). Edző: Zsiga Róbert.

G.: Varga G. a 26., Zsiga N. a 35., Hrncsjár a 69. percben. Jó: Szabó A., Nagy Zs., Tóth L., Zsadány, ill. Hrncsjár, Salka B., Könyves.

Gellény Ferenc: – Megcsonkított csapatunk még így is helytállt. Korrekt játékvezetés. Zsiga Róbert: – Három pont...

Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK 1–2 (1–1)

Tótkomlós, 75 néző. V.: Kovács A. Tótkomlós: Asztalos – Szabó S. (Jámbor G.), Fazekas, Poljak D., Ondrejó, Koleszár, Kocsis (Keszeli), Varga G., Baliga D., Bogár (Garai), Balogh T. Játékos-edző: Horváth Henrik. Lőkösháza: Lőrinc – Balázs M., Kotroczó (Prágai, Barthalos), Szincsák, Komlósi, Barna, Boros, Pusztai (Horváth N.), Kollát, Lakatos, Kolozsi. Edző: Botás Attila.

G.: Varga G. a 4., ill. Komlósi a 26., Kollát a 60. percben. Jó: Asztalos, Fazekas, Szabó S., Baliga D., ill. Lőrinc (a mezőny legjobbja), az egész csapat.

Horváth Henrik: – Az első félidőben gólarányt kellett volna javítanunk. A kapussal szemben, egy az egyben hét százszázalékos helyzetet hagytunk ki. Talán a tavasz legjobb első félidejét produkálta a csapat, de a befejezéseknél nem koncentráltunk eléggé és végül két pontrúgásból kapott góllal kikaptunk. Botás Attila: – Csodálatos győzelmet arattunk egy remek csapat ellen. Boldogok vagyunk! Irány a sportbál, ahol csapunk egy nagy bulit! Mindenki Lőkösházára! Remek játékvezetés! László Dávid

Kondorosi TE–Újkígyós FC 2–1 (1–1)

Kondoros, 215 néző. V.: Brlás. Kondoros: Gritta – Mile, Rafaj P., Szebegyinszki, Laurinyecz (Arnótszy), Bákai B. (Buzás), Magda (Rafaj M.), Hanyecz (Kurucz), Rafaj R., Busa, Vajgely. Edző: Janis János. Újkígyós: Borbély – Sas, Pacsika, Danczik, Farkas F., Werner, Csiernyik M., Benyó, Horváth R., Gazsó, Prókai. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

G.: Busa 41., Rafaj M. (11-esből) a 71., ill. Gazsó a 37. percben. Kiállítva: Benyó (második sárga lap után) a 76. percben. Jó: Busa, Vajgely, Hanyecz, Laurinyecz, ill. az egész csapat.

Janis János: – A mérkőzés előtti gyúrás megzavart minket, azt hittük, hogy wellnessezünk, a második meglepetés pedig az volt, hogy az Újkígyós támadólag lépett fel ellenünk. Nagyon nehezen, de nagyon értékes három pontot szereztünk. Jó játékvezetés. Farkas Ferenc: – Minden dicséret megilleti a fiúkat, mert amit megbeszéltünk, azt betartották és akár pontokat is szerezhettünk volna. Sok sikert kívánunk a hazaiaknak a céljaik eléréséhez! Jankovics László

Mesterlövészek

A megyei II/B osztály góllövőlistája

32 gólos: Kukla D. (Kevermes).

19 gólos: Barthalos (Lőkösháza), Puskás (Köröstarcsa), Rafaj R. (Kondoros).

18 gólos: Puporka (Kevermes).

13 gólos: Busa, Rafaj M. (Kondoros).

12 gólos: Csábi (Csorvás), Kovács A. (Kunágota), Szivák (Kaszaper).

11 gólos: Kecskés (Kunágota).

10 gólos: Lakatos (Kevermes), Zsiga N. (Csorvás), Hajdú (Köröstarcsa).

9 gólos: Komlósi (Lőkösháza), Csiernyik M. (Újkígyós), Kovács Z. (Battonya).

8 gólos: Kiss Z. (Battonya), Kozák (Köröstarcsa), Bozsár (Magyarbánhegyes), Gyevi-Nagy (Csorvás), Simon B. (Kaszaper).

7 gólos: Fodor R. (Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza), Varga P. (Battonya), Czernó (Lőkösháza), Racs (Magyarbánhegyes), Szabó S., Varga G. (Tótkomlós).

6 gólos: Matuz P. (Magyarbánhegyes), Abonyi Á. (Kaszaper), Farkas F. (Kunágota), Nana, Szijjártó G. (Gádoros), Gazsó (Újkígyós).

5 gólos: Kócs (Kevermes), Mucsi, Tóbiás (Gádoros), Holecz (Medgyesegyháza), Boros (Lőkösháza), Szentesi, Hrncsjár (Csorvás), Burkus (Újkígyós), Remzső, Apostol (Battonya), Bákai B., Magda (Kondoros).

4 gólos: Pacsika, Horváth R. (Újkígyós), Poljak D. (Tótkomlós), Paluska (Kondoros), Fekete Z. (Magyarbánhegyes), Máriás (Gádoros).

3 gólos: Káló (Battonya),Varga G. (Csorvás), Szebegyinszki (Kondoros), Kukula (Medgyesegyháza), Igricz, Fettik (Kétegyháza), Kormányos Kristóf (Magyarbánhegyes, Kaszaper), Tóth B. (Kevermes), Csenki, Péli (Kaszaper), Farkas K., Kuli, Bankó (Gádoros), Danczik (Újkígyós), Bogár, Baliga D., Keszeli, Kocsis (Tótkomlós).

2 gólos: Szijjártó D., Fodor J. (Gádoros), Laurinyecz (Kondoros), Szabó K. (Csorvás), Bozsó, Tóth Z. (Kétegyháza), Benyó, Solymoskövi, Werner (Újkígyós), Nagy Gy., (Battonya), Kolozsi, Rotár, Balázs M. (Lőkösháza), Poliák Z., Gyulai, Patkás (Kétegyháza), Rung, Mittnacht (Kevermes), Garai, Zádori, Koleszár (Tótkomlós), Nagy Zs., Bácsi, Megyeri (Medgyesegyháza), ifj. Kintner, Vágási, Fülöp B., Rozsi (Magyarbánhegyes), Keresztesi, Kántor (Köröstarcsa), Mikoly, Csatlós, Prókai, Multyán L. (Kunágota).

1 gólos: Pecznyik, Nagy D. (Gádoros), Andrejsi, Mészáros, Szentpéteri, Petneházi, Farkas Gy. (Köröstarcsa), Koszna, Szuda, Ruszin, Gerda V., Fabulya (Csorvás), Varga K., Kiss D., Molnár R. (Battonya), Sas, Grósz, Oláh T., Csiernyik A. (Újkígyós), Kollát, Szincsák, Szeredi, Lakatos (Lőkösháza), Kiss Cs., Hajdú Á., Juhász P., Lakatos, Nagy Z., Sárvári M. (Kunágota), Mile, Rafaj M. (Kondoros), Kukla L., Pain, Kovács J., ifj. Bauer, Egeresi (Kevermes), Bacsa, Stranszky, Fazekas, László D., Abonyi A. (Tótkomlós), Gulyás, Krisán L., Hack, Gál, Tóth V., Farkas Zs. (Kétegyháza), István, Borsi, Szabó A., Otrok, Mazán P., Fodor P. (Medgyesegyháza), Garamvölgyi, Baliga Sz., Toll, Dénes, Husvéth, Pónya, Bódi, Bessenyei, Kéri (Kaszaper), Balázs (Magyarbánhegyes).

A megyei II/B. állása

1. Kondoros 16 2 2 65—20 50

2. Kevermes 13 3 4 79–32 42

3. Lőkösháza 14 2 6 53—40 38

4. Kaszaper 10 4 6 43—37 34

5. Csorvás 10 3 7 50—34 33

6. Magyarbánhegyes 9 5 6 39—28 32

7. Battonya 9 4 7 42—49 31

8. Tótkomlós 9 3 8 41—35 30

9. Köröstarcsa 7 7 6 49—40 28

10. Gádoros 7 2 11 41—49 23

11. Kunágota 7 1 12 46—72 22

12. Újkígyós FC 4 4 12 41—60 16

13. Kétegyháza 4 2 14 23—54 14

14. Medgyesegyháza 1 2 17 23—85 5

Következik

A megyei II/B. osztályban a 21. forduló következik. Április 22., szombat, 13.00: Battonyai TK–Kaszaper FC. Április 22.,szombat, 17.00: Újkígyós FC–Kunágotai TE, Kétegyházi SE–Kevermes SE, Köröstarcsai KSK–Gádoros SE, Csorvási SK–Tótkomlósi TC, Kondorosi TE–Medgyesegyházi SE. Április 23., vasárnap, 17.00: Lőkösháza KSK–Magyarbánhegyesi FC.