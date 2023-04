Mezőberényi LE–OMTK-Rákóczi 3–0 (1–0)

Megyei II. A osztályú mérkőzés. Mezőberény, 50 néző. V.: Tóth I. Mezőberény: Rau – Fazekas, Kéki (Székely), Tóth J., Tóth Cs., Kovács Gy. (Jónás), Durkó, Burai Zs., Olej T., Adamik (Hoffmann), Kanó. Edző: Benyovszki Róbert. OMTK-Rákóczi: Dobozi – Janicsek, Polacsek, Kun, Balog N. (Dobi), Kocsis (Ordó), Kun Szabó, Komlóssy, Czinkóczi, Kérdő (Bok), Halász (Deák). Edző: Bodzás Ádám.

G.: Adamik a 19., Kovács Gy. az 58., Burai Zs. a 69. percben. Kiállítva: Polacsek (második sárga lap után) a 71. percben. Jó: az egész csapat, ill. Kun, Czinkóczi, Kun Szabó.

Benyovszki Róbert: – Nem tréfa, továbbra is veretlenek vagyunk a tavaszi szezonban. Jó ellenfél, jó játékvezetés. Bodzás Ádám: – Az a csapat győzött, amelyik jobban akarta a győzelmet. Sportszerű mérkőzés, jó játékvezetéssel. B. R.

Csanádapácai EFC–Dévaványai SE 0–0

Csanádapáca, 60 néző. V.: Mucsi. Csanádapáca: Pós – Mag, Juhász, Drozdik, Haba, Bozsó M., Csende, Rakonczai, Szűcs (Deák, Rafael), Erdélyi (Hrobár), Kasza. Edző: Szikora Pál. Dévaványa: Elek – Feke, Papp V., Végh, Nagy Z., Nyíri J., Diós (Kató), Adamecz, Katona, Papp D. (Csordás), Szabó E. Edző: Bereczki Árpád.

Jó: Csende, Juhász, Kasza, ill. Adamecz, Papp V., Végh.

Szikora Pál: – Sportszerű mérkőzésen, jó játékvezetés mellett igazságos döntetlen. Bereczki Árpád: – Döntetlenszagú mérkőzésen, kevés gólhelyzetet kialakítva megbecsüljük az egy pontot is. Sz. P.

Mezőhegyesi SE–Békéscsabai MÁV SE 2–1 (1–0)

Mezőhegyes, 100 néző. V.: Kató. Mezőhegyes: Varga P. – Czene Z. (Isaszegi M.), Jámbor (Karancsi), Varga T. (Czene P.), Zsilák (Pálhidai), Szabó Zs., Papp M., Rotár, Boros, Faragó, Isaszegi B. Edző: Ács Levente. Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Mészár (Demeter), Bánlaki (Galovicz), Kőszáli, Szenográdi, Takács K., Zsömbörgi, Zsibrita, Kovács Gy., Erdélyi. Edző: Dohányos Zoltán.

G.: Rotár a 38., Szabó Zs. a 95., ill. Kőszáli a 35. percben. Jó: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Ács Levente: – Egy extrateljesítményt nyújtó MÁV-ot tudtunk legyőzni igazi csapatmunkával. Ezen a szinten ritkán látható élvezetes közönségszórakoztató mérkőzést játszott a két csapat. Gratulálok mindkét csapat játékosainak! Dohányos Zoltán: – Gratulálok mindkét csapatnak, de sajnos az indiszponált játékvezetőnek nem tudok. Büszke vagyok a csapatomra, a pályán mindenki kitette a szívét-lelkét. Perlaki János

Mezőmegyer SE–Békési FC 1–1 (0–0)

Mezőmegyer, 100 néző. V.: Nagy G. Mezőmegyer: Kun – Miklya, Balogh M., Göcző (Nyúl), Benyó, Séllei, Kecskeméti (Kovács P.), Kerekes (Fehérvári), Láza, Balog K., Tóth G. Játékos-edző: Nyúl Gábor. Békés: Takács – Kovács L., Medve, Reszelő J., Római J. (Foltin), Minya, Mester, Kardos, Csikós (Benedek), Balázs, Rigler. Edző: Fekete Mihály.

G.: Benyó a 69., ill. Benedek a 84. percben. Jó: Tóth G., Láza, Miklya, ill. az egész csapat.

Nyúl Gábor: – Az egész meccset végig támadtuk, de úgy látszik ez is kevés volt, így be kellett érnünk az egy ponttal. Fekete Mihály: – Egy nagyon jó csapat ellen sikerült bravúros döntetlent kiharcolni. Gratulálok a játékosaimnak! G. J.

Békésszentandrási HMSE–Elek USE 3–3 (2–3)

Békésszentandrás, 100 néző. V.: László I. Békésszentandrás: Buzás – Bozsó, Olasz István, Filyó, Tasi K. (Yetik), Bakró, Sztricskó, Balogh M. (Kozák), Lós (Romhányi), Szabó F., Szécsi. Edző: Lós István, Virág Imre. Elek: Tar – Jánki (Bíró), Kajári (Simonka), Grósz, Sipos, Oszlács, Kasznár, Rostás, Dehelán, Puporka, Nagy Á. Edző: Turcsek Zoltán.

G.: Bozsó a 16., Tasi K. (11-esből) a 40., Szécsi az 58., ill. Oszlács a 3., Puporka a 15., Kasznár a 45. percben. Kiállítva: Grósz (második sárga lap után) az 52. percben. Jó: Bakró, Filyó, Szécsi, Bozsó, ill. Dehelán, Kasznár, Rostás, Oszlács.

Virág Imre: – Kétszer is visszajöttünk a mérkőzésbe és végén több meccslabdát is hibáztunk, így maradt az egy pont. Turcsek Zoltán: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, kétgólos vezetésre tettünk szert, ám sajnos egy védelmi megingásból „visszahoztuk” a hazaiakat a meccsbe. A kiállítás után mást kellett játszani, de így is elégedett vagyok az egy ponttal. V. I.

Füzesgyarmati SK II–Mezőkovácsházi TE 2–0 (1–0)

Füzesgyarmat, 50 néző. V.: Krcsméri. Füzesgyarmat II: Zsibrita – Hercz (Láposi), Szőke, Pohl, Soós (Dóczi), Polgárdi (Vígh), Komáromi, Kiss B., Jámbor, Kovács M., Zs. Nagy. Edző: Fábián Ottó. Mezőkovácsháza: Tóth K. – Móricz, Sódar, Tóth B. (Bessenyei E.), Budás (Krajcsi), Szokai (Lakatos), Bereczki (Curár), Blahó (Bagaméri), Túri, Almádi, Andrej. Játékos-edző: Matuz Tamás.

G.: Polgárdi a 45., Pohl a 75. percben. Jó: Kiss B. (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Tóth K.

Fábián Ottó: – Egy szép jövő előtt álló csapat ellen sikerült megtörnünk a negatív szériát, ami a meccs nagy részében nem is „forgott” kockán! Matuz Tamás: – Ma nagyon látszódott rajtunk a fáradság. Megérdemelt hazai győzelem. F. O.

Csabacsűdi GYLSE–Dobozi SE 5–2 (2–0)

Csabacsűd, 70 néző. V.: Hajdú. Csabacsűd: Rohony – Tari, Urbancsok, Gerhát, Sovány, Pecnyik (Kugyela), Sándor, Kasik, Varga T., Styecz (Jelen), Gombár A. (Lénárt). Edző: Boér Zsolt. Doboz: Barabás – Hollósi, Tímári (Váradi), Pojendán, Szabó L., Sztojka Zs. (Faragó), Szigeti, Sztojka Á., Barcsay, Roszik, Sztojka T. (Lukucz). Játékos-edző: Barcsay Attila.

G.: Gombár A. a 2., Kasik a 31., Sándor a 49., a 85., Urbancsok a 61., ill. Sztojka Á. a 73., Szigeti a 87. percben. Jó: az egész csapat, ill. Szigeti, Sztojka Á., Váradi.

Barcsay Attila: – Sajnos nagyon nagylelkűek voltunk a hazaiakkal szemben és ami lehetőségeket felkínáltunk nekik, azt könyörtelenül kihasználták. Gazsó Péter

Mesterlövészek

A megyei II/A. osztály góllövőlistája

19 gólos: Zsilák Máté (Mezőhegyes).

17 gólos: Puporka (Elek).

15 gólos: Balog K. (Mezőmegyer).

14 gólos: Nyúl (Mezőmegyer).

13 gólos: Oszlács (Elek).

11 gólos: Szín (Békésszentandrás).

10 gólos: Halász (OMTK-Rákóczi).

9 gólos: Lázár (Szabadkígyós), Varga G. (Mezőkovácsháza), Durkó, Fazekas (Mezőberény).

8 gólos: Kardos (Békés), Papp D. (Dévaványa), Budás (Mezőkovácsháza).

7 gólos: Miklya (Mezőmegyer), Faragó (Mezőhegyes), Urbancsok (Csabacsűd).

6 gólos: Láza (Mezőmegyer), Isaszegi M. (Mezőhegyes), Kiss G. (Füzesgyarmat II), Papp K., Szabó E. (Dévaványa).

5 gólos: Milek (Szabadkígyós), Haba (Csanádapáca), Györgyi (Mezőhegyes), Lukucz, Pojendán, Barcsay, Huszár A. (Doboz), Maglóczki, Mohácsi.

4 gólos: Nagy R. (Elek), Valach (OMTK-Rákóczi), Kasik, Magda, Sándor (Csabacsűd), Balázs (Békés), Lukács, Kőszáli (Békéscsabai MÁV), Bánfi (Füzesgyarmat II), Matuz T., Lakatos (Mezőkovácsháza).

3 gólos: Morva (Békéscsabai MÁV), Kéki (Dévaványa), Lós, Balázs, Tasi K. (Békésszentandrás), Olej T., Bereczki G. (Mezőberény), Mazán, Tóth G., Balogh M., Lehoczki, Benyó (Mezőmegyer), Bozsó M. (Csanádapáca), Római J., Csikós, D. Nagy (Békés), Simonka (Elek), Isaszegi B., Karancsi, Hrabovszki, Czene Z., Szabó Zs. (Mezőhegyes), Sebestyén M., Csávás (Szabadkígyós), Szilágyi, Bajor, Kovács M. (Füzesgyarmat II).

2 gólos: Nyíri J. (Dévaványa), Szűcs (Csanádapáca), Nagy Á., Jánki, Kasznár (Elek), Mittnacht, Túri, Sódar (Mezőkovácsháza), Lévai, Polgárdi (Füzesgyarmat II), Gedó, Kovács T., Dobi N., Szabó Á., Ángyán, Kocsis (OMTK-Rákóczi), Pecnyik (Csabacsűd), ifj. Szabó Z., Lászk, Faragó (Szabadkígyós), Balogh D., Boros, Rotár (Mezőhegyes), Virág, Jónás Z., Bozsó, Szécsi (Békésszentandrás), Kovács Gy., Zsömbörgi (Békéscsabai MÁV), Kerekes, Fehérvári (Mezőmegyer), Kovács Gy., Adamik (Mezőberény).

1 gólos: Séllei, Kecskeméti, Nagy B., Láza (Mezőmegyer), Bíró, Gyulai (Elek), Bíró, Deák, Harmati, Bereczki, Blahó (Mezőkovácsháza), Magyari, Matuska, Máté (Szabadkígyós), Katona, Ernyes, Somogyi, Csordás (Dévaványa), Már, Szabó M., Vámos, Szabó R., Lévai, Orovecz, Pohl (Füzesgyarmat II), Papp M., Belák (Mezőhegyes), Zsíros, Burai Zs. (Mezőberény), Romhányi, Fodor, Olasz István (Békésszentandrás), Reszelő T., Székely, Laukó, Antal, Reszelő J., Benedek (Békés), Mészár, Mihályi, Takács K., Zsibrita, Szenográdi, Viczián (Békéscsabai MÁV), Kun Szabó, Fejes, Papp M., Csőke, Szabó T. (OMTK-Rákóczi), Gombár A., Filyó, Varga T., Kiss G. (Csabacsűd), Tassi L., Balassa, Juhász P., Erdélyi, Bereczki, Hrobár, Kasza, Tassi Zs. (Csanádapáca), Sztojka Á., Szigeti (Doboz).





A megyei II/A. o. állása

1. Mezőhegyes 16 2 1 66—19 50

2. Szabadkígyós 14 3 1 40—9 45

3. Mezőmegyer 12 4 2 65—20 40

4. Mezőberény 9 2 8 32—38 29

5. Dévaványa 8 3 7 30—32 27

6. OMTK-Rákóczi 8 2 9 33—47 26

7. Eleki USE 7 2 10 46—41 23

8. Békésszentandrás 6 5 8 31–33 23

9. Mezőkovácsháza 7 1 11 36—42 22

10. Békési FC 6 4 9 27—33 21

11. Füzesgyarmat II. 5 5 8 28—37 20

12. Csabacsűd 5 4 9 27—31 19

13. Békéscsabai MÁV 4 7 7 23—25 19

14. Csanádapáca 4 2 13 18—55 14

15. Dobozi SE 3 4 11 22—62 13





Következik

A megyei II/A. osztályban az 21. forduló következik. Április 7., péntek, 11.00: Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE. Április 7., péntek, 16.30: Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC. Április 7., péntek, 18.00: OMTK-Rákóczi–Mezőmegyer SE. Április 8., szombat, 13.00: Dobozi SE–Füzesgyarmati SK II, Elek USE–Mezőkovácsházi TE, Békési FC–Békésszentandrási HMSE, Dévaványai SE–Mezőhegyesi SE. Szabadnapos: Csanádapácai EFC.