Sikeres évkezdés 1 órája

Nemzetközi mezőnyben mérettettek meg a légtornászok

A New Step Fitnesz És Táncstúdió szervezésében rendezték meg a közelmúltban Szolnokon a SilkDance légtorna versenyt, melyen 182 produkciót mutattak be. A számos magyar versenyző mellett görög, román, cseh, ukrán és egy izraeli férfi versenyző is a színpadra lépett.

Nagybalázs-Trényi Krisztina

Varró Renáta, a Sportolj Békés Megye Sportegyesület edzője beszámolójából kiderült, hogy a helyszín, a melegítőtér és a szervezés is hibátlan volt. – Nagyon jól éreztük magunkat! – mondta az egykori tornász. – A Sportolj Békés Megye SE rutinos légtornászai számára ez volt az év első megmérettetése, sokaknak pedig életük első légtorna versenye. Rengeteget dolgoztunk és készültünk erre a megmérettetésre és a közeljövőben megrendezésre kerülő légtorna Európa-bajnoki kvalifikációs magyar bajnokságra is, melyet a Magyar Levegősportok Szövetsége szervez. A SilkDance versenyre két kezdő és profi kategóriába lehetett nevezni. A kezdő verseny délelőtt zajlott, míg a profi divíziók délutántól késő estig tartottak. – Szeretnék kiemelni két versenyzőt, mégpedig Bácskay Adélt és Nagy Renátát, akik egész nap segítették a kezdő versenyzőinket a helyszínen – folytatta Varró Renáta. – Egyesületünk legeredményesebb versenyzője Nagybalázs-Trényi Krisztina lett, aki a karika felnőtt profi kategóriában első helyezést ért el. Kriszti – aki egy hét és fél hónapos kislány, Maja édesanyja – januárban kezdett el komolyabban foglalkozni a légtornával. Gyermekként tornázott, majd táncolt is. Már az is nagy dolog, hogy eljött egy versenyre, az meg pláne, hogy meg is nyerte! Örülök, hogy példakép lett az egyesületben sportoló lányoknak. A kezdők között Bicski Zselyke volt kiemelkedő, aki silk kezdő mini (7-8 évesek) kategóriában kiemelt aranyérmet nyert.

Békéscsabai eredmények. Kezdők. Silk mini (7-8 évesek). Ezüst minősítés: 2. Kovács Donáta, Tövisháti Jázmin. Junior. Karika. Arany minősítés: Pelle Luca karika junior, Bondár Noémi. Ezüst minősítés: Fehér Lili, Lipták Lilla. Silk junior. Karika. Ezüst minősítés: Perecz Lili. Silk mini. Kiemelt arany: Bicski Zselyke. Profi Karika, duo mini: 3. Kovács Donáta és Tövisháti Jázmin Karika. Felnőtt: 1. Nagybalázs-Trényi Krisztina. Silk junior II.: 8. Bácskay Adél. Karika junior I/B: 4. Kopcsák Lujza. Karika II.: 4. Rácz Regina. Karika I/A: 7. Oláh Fruzsina. Junior II.: 4. Nagy Renáta. Junior silk duó: 2. Nagy Renáta és Kosztik Emma. Junior II., karika. 8. Sóvári Kincső és Sóvári Csenge.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!