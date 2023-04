Az élvonalban sereghajtó Vasas második együttese ellen idegenben lépett pályára a labdarúgó NB III. Keleti csoportjának szerdai, 31. fordulójában a Füzesgyarmat.

Az elmúlt hetekben a kieső zónába süllyedő, sérülések és betegségek miatt létszám gondokkal is küszködő, de az első félidőben magát jól tartó FSK-t a szünet után magabiztosan őrölte fel a több jó nevű, jelentős első osztályú múlttal bíró és a magyar válogatottban is szerepeltjátékost is bevető, jó néhány helyzetet kialakító és a hibákra kíméletlenül lecsapó fővárosi rivális.

Vasas FC II.–Füzesgyarmati SK 3–0 (0–0)

Budapest, Fáy utcai Sportcentrum. V.: Molnár Réka. Vasas II.: Horváth K. – Forgó, Puskás Zs., Herrich (Szunyog, 72.)– Huszár K., Márkvárt, Rab (Urbantsok, 83.), Farkas J. (Girsik, 75.) – Radó, Feczesin (Balajti, 75.), Molnár Cs (Mamusits, 46.). Vezetőedző: Harmati Tamás. Füzesgyarmat: Fildan – Raducu, Achim S., Bódis, Achim Á., Pataki Z. – Bartók (Urbanowski, 79.), Szabó Bence (Orovecz, 61.), Kis Sz. (Pohl, 83.), Szilágyi J. M. – Popescu. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. G.: Farkas J. az 50., Girsik a 78. és Balajti a 80. percben.

További eredmények: Körösladány–Hajdúszoboszló 1–1, DVTK II.–Békéscsaba 1912 Előre II. 5–0, Putnok–DVSC II. 2–2, Tiszafüred–Hatvan 2–3, Sényő–Kisvárda II. 2–2, Karcag–Tiszaújváros 0–2, BKV Előre–Pénzügyőr 1–0, Jászberény–Eger 1–4, DEAC–BVSC 0–1.