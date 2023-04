Karcagi SE–Füzesgyarmati SK 3–0 (2–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Balmazújváros, 100 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Vilmányi Simon, Kovács Zoltán).

Karcag: Fedinisinec – Nikic (D’urso, 83.), Virág, Szentannai, Szabó L. (Ballók B., 61.) – Éles (Misák, 61.), Kovács D., Nagy N. (Juhász, 72.), Maruscsák – Pap Zs., Tóth G. (Ballók V., 83.). Vezetőedző: Csillag László.

Füzesgyarmat: Fildan – Soós, Bódis (Pohl, 70.), Raducu, Pataki Z. – Urbanowski – Bartók (Csukodi D., 58.), Achim S. (Csukodi Z., 84.), Kis Sz., Szabó B. – Popescu. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Nagy N. (5.), Tóth G. (27.), Éles (50.).

Egy figyelmetlenséget kihasználva, már az elején vezetést szerzett a Karcag, amely a folytatásban is frissebb, ötletesebb és gyorsabb volt. Ennek hozományaként szűk félóra múltán tovább növelte előnyét. A második félidőt is eredményesebben kezdte, Éles találata hamar lezárta a meccs érdemi részét. A gyarmatiak figyelmét a második félidőben is jobbára a védekezés kötötte le, a támadások szervezésére nem maradt kellő energiájuk.

Jó: Éles, Szabó L., Maruscsák, ill. senki.

Boros Tibor: – Hamar hátrányba kerültünk, és bár több lehetőségünk is volt visszajönni a mérkőzésbe, az idő előrehaladtával egyre inkább kiütközött a csapaton az elmúlt nyolc nap két mérkőzésének fáradalma. Az ilyen sűrű programhoz szűkös a keretünk, bízom benne, hogy a lecserélt játékosok állapota nem súlyos.