A 21 tagú névsorban ott van a bajnoki döntőre készülő Békéscsabai RSE négy játékosa is, a feladó Bagyinka Fanni, az ütő Glemboczki Zóra (aki először kapott megívót a felnőttválogatottba), a center Pintér Andrea és a liberó Kertész Petra. A névsor legnagyobb hiányzója a 2015 és 2017 között a BRSE-t is erősítő, korábbi csapatkapitány Szakmáry Gréta, aki múlt héten jelentette be, hogy lemondja a szereplést a nemzeti együttesben. A listán mindössze három idegenlégiós, a Franciaországban játszó Kiss Gréta, a német élvonalban edződő Németh Anett és a Görögországban röplabdázó, korábbi békéscsabai ütő, Petőváry Panni szerepel.

A magyar válogatott az Arany Európa-ligában május 27-én és 28-án az ukrán csapat ellen kezd, mindkét meccset Budapesten vívja, majd később a franciákkal is megmérkőzik a C-csoportban. Sarlós Márton elnökségi tag, egyben a női válogatottak csapatmenedzsere a hazai sportági szövetség közösségi oldalán elmondta: a válogatott május közepén kezdi meg a felkészülést, majd május 18-án Svédországba utazik edzőtáborba, valamint edzőmérkőzésekre. A végleges utazó keretet Chiappini a magyar, valamint a külföldi rájátszások alakulását figyelembe véve dönti el.

Az Eb-n sorozatban ötödször szerepelő magyar csapat a világbajnok szerbek mellett a belgákkal, a lengyelekkel, a szlovénokkal és szintén az ukránokkal találkozik a csoportkörben a belgiumi Gentben.