Április 15., szombat, 17.00:

Szarvasi FC (3.)–Végegyházi SE (2.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Ahogy haladunk előre, úgy nyújt egyre jobb formát a csapat. Gyomán még akadozott a játék, de a Medgyesbodzás ellen már jobban ment, legutóbb Nagyszénáson pedig a tavasz legjobb futballját mutattuk be és akkor is ezt mondanám, ha kettőt–kettőt játszottunk volna. Erre kellene még rátenni egy lapáttal, s ha nyernénk a Végegyháza ellen, akkor a vesztett pontok tekintetében meg is előznénk őket. Az idei első meccsünkön nulla–nullát játszottunk velük, a Grosics Akadémián nem fociztunk rosszul, de még akkor is jó élményeim vannak, ha az ellenfél kettő–nullás vezetésünk után nyerte meg a mérkőzést. Mindkét csapatnak remek játékosai vannak. Remélem, hogy sok szurkoló kilátogat majd a mérkőzésre és abban is bízom, hogy a mi javunkra dől el majd a rangadó. Pilán Márkó kisárgult, testvére, Richárd azonban visszatér eltiltása után.

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – A bajnokság legjobb formájában lévő csapattal találkozunk, úgy hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. Nálunk mindenkinek tudomásul kell venni, hogy egyre nagyobb a nyomás és aki ezt nem tudja elviselni, annak kevesebb esélye lesz a csapatra kerülésre. Minden pontért nagyon meg kell küzdeni. Vannak sérültek, betegek, de remélem, hogy szombatra sok minden megváltozik majd.

Szeghalmi FC (5.)–Nagyszénás SE (8.)

Földesi Ambrus, a Szeghalmi FC edzője: – Szeretnénk ott folytatni, ahol legutóbb abbahagytuk. Jól játszottunk, végig koncentráltunk, és akadtak helyzeteink is. Nem ismerem a Nagyszénás játékoskeretét és stílusát sem. Ha a Medgyesbodzás ellen tapasztalt hozzáállás lesz, akkor megfelelő eredménnyel zárhatjuk a szombati találkozót. Az elmúlt fordulóban nem léptünk pályára, ezért azt a hetet kicsit az állóképesség fejlesztésére próbáltuk kihasználni. Két eltiltottunk – Cserna Richárd és Tatár Sándor – visszatér, Polonio Guerreiro Joao viszont összegyűjtötte ötödik sárga lapját, így kihagyja a mérkőzést.

Gyulai TFC (4.)–Jamina SE (9.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Továbbra sem tudunk egyenletes teljesítményt nyújtani, legutóbb a Nagyszénás ellen sem sikerült nyerni. Fiatal csapattal állunk fel, sok volt a hiányzónk. Sajnos most sem tudja mindenki vállalni a játékot, abban viszont bízom, hogy a csapatkapitány Nagy Gergely visszatér sérülése után. Attól, hogy mi vagyunk az esélyesek, tiszteljük és komolyan vesszük a Jaminát. Nem szeretnénk, ha még egyszer megtréfálnának bennünket.

Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)–Medgyesbodzás SE (6.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: –

Úgy látom, hogy egyre inkább kiegyenesedik a csapat, támadásban és védekezésben is egyre jobb képet mutat. Az idény során játszottunk velük egy győztes gólgazdag mérkőzést, a másikat viszont elveszítettük, ez az egyetlen vereségünk eddig a bajnokságban. Kevesen vagyunk, hiszen Selmeczy Kevin kisárgult, Szabó Áron pedig nem tud kilábalni a sérüléséből, rá csak rövid időre számíthatunk egy-egy meccs során. A többiek, a műtött Dajcs György, vagy Valach Martin visszatérésére még várni kell, mint ahogy Huszár Gergő és Kasuba Dániel teljes felépülésére is. Van azonban egy stabil kezdőcsapatunk, akik közül többen is remek formába lendültek. Ez azért is jó, mert most jönnek azok a mérkőzések, ahol végképp nem lehet hibázni.

Szabadnapos: Gyomaendrődi FC (7.).