Újabb roppant fontos mérkőzés várt a Füzesgyarmatra a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában: a sárrétiek a jó formában lévő, a középmezőnyhöz közelítő diósgyőri második együttest fogadták a 32. fordulóban vasárnap.

A kevés lehetőséget hozó találkozón egy óra elteltével a vendégek tudtak betalálni, egy szöglet utáni jól eltalált lövés kipattant a kapufáról, éppen Benkő Péter elé, aki közelről a hazaiak hálójába lőtt. A hátralévő időben a DVTK sikeresen akadályozta meg, hogy helyzeteket teremtsenek a füzesgyarmatiak, akik így most is pont nélkül maradtak. A 20 csapatos ligában a 18. helyen álló és a 16. pozíciótól már öt pontra eltávolodó FSK sorozatban az ötödik vereségét szenvedte el.

Füzesgyarmati SK–DVTK II. 0–1 (0–0)

NB III.-as mérőzés. Füzesgyarmat, 300 néző. V.: Kakuk. FSK: Fildan – Raducu, Kis Sz., Szilágyi J. (Soós J., 72.), Bartók (Orovecz, 72.), Popescu, Bódis, Pohl (Urbanowski, 46.), Achim S., Pataki Z., Szabó Bence. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. DVTK II.: Bánhegyi – Mrva, Ivánka, Oláh B., Bencsík, Benkő P. (Kollár, 73.), Demeter M., Hetyei (Lescsinszkij, 46.), Balázs P., Fekete V. (Fercsák, 73.), Ferencsik (Balázsi, 63.). Vezetőedző: Vincze Richárd. G.: Benkő P. a 60. percben.

Szabados Tamás: – Ez a találkozó is hű tükörképe volt az elmúlt hetek teljesítményének. A futballban nincs ha, de lehetett volna fordítva is. Sajnos, olyan gödörben vagyunk, hogy az ikszes meccsekből is vesztesen jövünk ki.

Vincze Richárd: – Jól kezdtük a meccset, az első tíz percben három nagy helyzetünk volt, de ezek sajnos kimaradtak. Ezután is irányítottuk a találkozót, játéképítésben türelmesek voltunk és végig tudatosak maradtunk. Labda ellen pedig folyamatosan nyomás alatt tartottuk a Füzesgyarmatot. A második félidő első tizenöt percében is ez volt a forgatókönyv, ennek köszönhetően meg is szereztük a vezetést. Ezután sajnos a labda elleni játékunk már nem volt annyira dinamikus mint korábban, ezért kevés labdát szereztünk. Ha pedig nálunk volt, akkor gyorsan visszaadtuk a hazaiaknak, emiatt nagy nyomás alá helyeztek minket. Nagyszerűen védekeztünk, és újra kapott gól nélkül sikerült megnyerni a meccset.

További eredmények: Eger–Körösladány 0–1, Békéscsaba II.–Tiszafüred 1–2, Karcag–Kisvárda II. 0–3, DVSC II.–Vasas II. 4–2, Sényő–Hatvan 1–1, DEAC–Hajdúszoboszló 2–0, Pénzügyőr–Jászberény 9–0, Tiszaújváros–BKV Előre 2–2, BVSC–Putnok 3–0.