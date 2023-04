Az első napi programon 40 érdeklődő vett részt, közöttük edzők, lovasok, régi ismerősök, családtagok. A program első részében megismerhettük a mezőhegyesi születésű Hercegfalvi Tibor életútját, sikereit. Hosszú volt az út a két olimpiáig, de jó lovakkal sikerült 1992-ben és 1996-ban is kijutni military lovasként Barcelonába, illetve Atlantába. Mindkettőn Lump, a mezőkovácsházi ló volt a társa. 1966-ban, 12 évesen állt először rajthoz, és 2009-ben fejezte be a versenyzést. A lovakkal való kapcsolata máig nagyon szoros. Lovat tenyészt, lovasokat oktat, legújabban telivérekkel is foglalkozik, lovasai a Nemzeti Vágtán is indultak a nemzetközi futamban.

Fotós: Szabó István

Fotók segítségével bemutatta a sportpályafutása sikeres állomásait, eredményes lovait. A gazdag életútját humorral fűszerezve, néha elérzékenyülve, szemléletesen és magával ragadóan mutatta be. A program második felében a hallgatóság megismerhette az általa kidolgozott edzés módszert, az ACavalettit. Lépésről lépésre, magyarázattal kiegészítve, képekkel, videóval illusztrálva beszélt a módszer lényegéről, jótékony hatásáról. Arról, hogy ez egy sokoldalú új edzés lehetőség egy jobb kapcsolat kialakításához a ló és lovas között. A különböző figurákat (pillangó, tükör, legyező, fésű, quattro, stb.) szemléletesen mutatta be.



Fotós: Szabó István

A második napon kellemes idő és környezet várta a kurzus gyakorlati részére érkezőket. A délelőtt folyamán közel hetvenen látogattak ki a lovaspályára. Voltak közöttük korábbi pályatársak, barátok, rokonok, érdeklődő szülők, ismerősök, mellettük pedig 11 edző is részt vett a programon, hiszen nekik edzőtovábbképzésként is meghirdették a kurzust.

Fotós: Szabó István

Három csoportban 12 lovas vállalkozott az Acavaletti módszer gyakorlati kipróbálására. Hercegfalvi Tibor a csoportokban szereplő lovasok képzettségi szintjének megfelelő alakzatokon (Zorró, tükör, legyező) gyakoroltatta a cavaletti idomító feladatait. Három jármódban kérte a feladatok végrehajtását. Minden mozdulatnál magyarázott, segített a hibák kijavításánál, addig nem engedte el a lovast a pályáról, míg azt nem tapasztalta, hogy a ló és lovasa érzi a feladatot és „jókedvűen” hagyja el a pályát. A különleges, az A betűt formázó alakzatokon a korlát mellől könnyen megoldható feladatnak tűnt az áthaladás a rudakon. A lovasok viszont úgy jöttek le a pályáról, hogy nem is volt könnyű és igencsak elfáradtak. Egyöntetű véleményként fogalmazták meg, hogy jól érezték magukat, tanultak a gyakorlatokból és a hallottakból. A szervezőknek jól eső érzés volt látni a mosolygó lovasokat és hallani a véleményüket. Hercegfalvi Tibor az elköszönésekor megfogalmazta, nagyon örül az érdeklődésnek. A lovasok munkájával kapcsolatban elmondta, mindenki komolyan vette a feladatot és értette a végrehajtás módját. Ügyesek voltak, a lovak is koruknak megfelelő képzettséggel rendelkeznek.