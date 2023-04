A rajtpisztoly pontban 9 órakor dörrent el először a már több mint négy évtizedet megélt békéscsabai versenyen, melyen a gyaloglóknál az augusztusi budapesti világbajnokságra lehetett kvalifikálni. A nyílt gyaloglóversenyre Romániából és Szlovákia több klubjából érkeztek sportolók. A tavalyi bajnok Oláh Barbara a 20 km-es táv közepén kiállt a versenyből, így a honvédos Récsei Rita szerezte meg a bajnoki címet. A férfiaknál a nagy esélyes nyíregyházi Helebrandt Máté nyakába akasztották az aranyérmet.

A fiataloknál két első helyet is besöpört a házigazda Kopp Békéscsabai AC, az ifjúságiaknál a csapat Európa Kupára készülő Kovács Alexandra és a fiúknál Bor Benjámin.

A futóknál a Radnai József-emlékverseny 6 km-es távján légies könnyedséggel, gazellaléptekkel haladó csabai Karsai Gábor győzött. A futószámokban egyébként minden célba érkezőnek járt egy ötvenszázalékos kedvezménykupon a budapesti atlétikai világbajnokságra. Nemcsak a rajtvonal előtt, hanem a Csaba Center előtt felállított sátraknál is nagy volt a tolongás, ahol lakossági egészségügyi mérések, sportbemutatók voltak és a hazai atlétikai szövetség által felállított pályán sokan mérhették fel ügyességüket, gyorsaságukat.

– A futással óriási létszámot mozgattunk meg – kezdte összegzését Tóth Sándor, a rendező Kopp Békéscsabai Atlétikai Club igazgatója, vezetőedzője – A gyaloglásnál nagyon sajnálom, hogy egyre csökken a versenyzői létszám, nincs akkora konkurencia egy-egy számban. Senkinek nem volt igazán nagy ellenfele, értem ezt a férfi és a női húsz kilométeres távra is, ahol utóbbiban sajnos versenyzőnk, Oláh Barbara kiesett. Egy ideje már fájlalta a combfeszítőjét és a combhajlítóját, de nem gondoltuk, hogy végül fel kell adnia a versenyt. A fiataljaink jól szerepeltek – ami egyébként várható is volt – és ehhez csak gratulálni lehet nekik! Tanítványomat, Karsai Gábort is csak dicsérni tudom, hiszen ilyen időeredményt ezen a pályán még nem futottak.