A helyszín a megszokott, a gyaloglók és a futók is a Csaba Centernél gyülekeznek majd és az esemény abban is hasonlít az előző évek viadalaihoz, hogy a gyaloglók világversenyre, idén a budapesti világbajnokságra kvalifikálhatják magukat.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club igazgatója lapunknak elmondta, hogy külföldről már jelentkeztek szerb, román és szlovák versenyzők is, de ezen a héten még további nevezésekre is számítanak. A felnőtt mezőnyben ott lesznek a hazai legjobbak is, közöttük a békéscsabaiak kétszeres olimpikonja, Oláh Barbara is.

– Barbara húsz kilométeren igyekszik kivívni a világbajnoki indulás jogát – mondta a felkészítését végző békéscsabai mesteredző.

A további gyaloglószámokban is Békéscsabára érkezik az ország teljes mezőnye, hiszen a felnőtt 20 km-es egyéni és csapatbajnokság mellett a Fiatalkorúak Hosszútávú Országos Bajnokság rendezését is elnyerte a csabai klub a Magyar Atlétikai Szövetségtől. Több éremesélyes békéscsabai versenyzőnek szurkolhatnak a kilátogatók, elég, ha a fedett pályán eredményes, 3 kilométeren az U18-as és az U20-as világranglistán is élen álló Kovács Alexandrát, vagy a Bor-testvéreket, Bernadettet és Benjámint említjük.

– Folytatva a hagyományt, immár 29. alkalommal rendezik meg az egyéni és váltó utcai futóversenyt. A „Most Te is hős lehetsz!” mottó jegyében minden korosztály részvevője féláron juthat belépőhöz a budapesti atlétikai világbajnokságra. A felnőttek Radnai József-emlékversenyén erős mezőny várható, hiszen két-három kenyai futó is jelezte részvételét – folytatta Tóth Sándor. – Velük a junior futónk, Karsai Gábor igyekszik majd felvenni a versenyt. Rá előtte még a hétvégén a csehországi Pardubicében vár komoly feladat, ahol szeretnénk, ha megdöntené a hosszú ideje érvényes 1:07:6-os magyar junior félmaratoni csúcsot.

Idén újdonságot jelent, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség programja alapján mindenki részt vehet különböző ügyességi, gyorsasági felmérésen, amiért az indulók oklevelet is kapnak.