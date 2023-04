Hamar időt kellett kérnie a 2. felvonásban a Füred bolgár edzőjének, ugyanis a csabaiak sorozatos hibáikat kihasználva öt ponttal elhúztak. Hátradőlni persze nem lehetett, pláne a Szent Benedek ellen, amely egy 3:0-s szériával felzárkózott. 11:8-nál visszavont egy csabai pontot dr. Árpás Krisztina játékvezető, ami picit meg is zavarta Vaszileváékat. El is veszítették az előnyüket, sőt, a kubai Pérez Ramos pontjával már a vendégek vezettek, 11:12-nél jött is a menetrendszerű Tóth Gábor-időkérés. Egy hármas szériát követően azonban már újfent a BRSE vezetett és sikerült is némi előnyt kicsikarni, de a vendégek mindig visszajöttek, a hajrában négy pontról egyenlítettek. Egy rossz Herbin-Baker nyitás után mégis a Csaba jutott szettlabdához, és ezúttal Vaszileva volt az, aki az első lehetőséget értékesítette. A Békéscsaba már csak egy szettre volt attól, hogy 2022 után ismét Extraliga-döntőt játszhasson.

Kis megtorpanás a csabai oldalon, de Aktasék hamar eszméltek és egy 4:0-val már náluk volt az előny a harmadik játszma kezdetén. Marta Drpa mellett Ralitsa Vaszileva is beindította a pontgyártást, így a szett közepén már hat egységnyi volt a két gárda közötti differencia. Krisztijan Mihajlov ki is kérte az idejét, de az előny így is csak nőtt, és a végén egy 6:0-s szériát követően 12 meccslabdája volt a csabai csapatnak, amit Drpa a háló segítségével rögtön ki is használt.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot 9:4-es szettaránnyal 3–0-ra a Békéscsaba nyerte.

Az április 28-án Budapesten kezdődő döntőben a Békéscsaba ellenfele a címvédő Vasas-Óbuda lesz.

Swietelsky-Békéscsaba–Szent Benedek Röplabda Akadémia 3:0 (18, 23, 12)

Extraliga női elődöntő, 3. mérkőzés. Békéscsaba, 1000 néző. V.: Bátkai-Katona Ágnes, Dr. Árpás Krisztina. Békéscsaba: Bagyinka 2, Aktas 10, Bodnár 8, Drpa 16, Vaszileva 11, Mosher 5. Cs.: Molcsányi (liberó), Karhu 1. Vezetőedző: Tóth Gábor. Szent Benedek RA: Jankovics 10, Vacsi, Herbin-Baker 5, Pérez 7, Nacsa-Pekárik 6, Basnakova 3. Cs.: Balogh E., Fáth (liberók), Sztijepics 5, Dimitrics, Szerényi, Orosz 1, Koleva 1, Michalewicz. Vezetőedző: Krisztijan Mihajlov.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:1, 9:5, 12:10, 15:14, 19:15, 20:18, 23:18. 2. szett: 7:2, 9:7, 11:12, 17:13, 19:17, 22:18, 23:23. 3. szett: 2:4, 9:6, 15:8, 18:10, 24:12.

Tóth Gábor: – Nem lehetett könnyű elveszíteni a második mérkőzést a Balatonfürednek, ami nyomot hagyott csapatukban negatív, bennünk pedig pozitív értelemben. Abban biztos voltam, hogy az első szett nem lesz könnyű, de a jó nyitásainknak köszönhetően dominálni tudtunk és akkor már megtört kicsit a Füred, amit mi kíméletlenül kihasználtunk.

Krisztijan Mihajlov: – Gratulálok a Békéscsabának a döntőhöz! Ellenfelünk megérdemelte a sikert, főleg a mai meccsen, amikor egyértelműen jobb volt a játék minden elemében. Ennél jobb teljesítményre vagyunk képesek.