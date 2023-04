Gyermek fiú párbajtőrben 86-an, a békéscsabaiak közül öten indultak, közülük ketten folytathatták a legjobb 32 között. Medgyesi István két tanítványa közül Suhajda Péter Márton „vérzett el” hamarabb, aki nem igazán érezte ezen a napon a vívást és végül a 30. helyen zárt. Köles Keve Bendegúz egészen a 8-as döntőig jutott. Itt szoros asszókban (10:9) győzött Borka Hunor Dániel, a Kondorosi Vívó SE, majd Hajdú Benedek a BVSC versenyzője ellen. Az első helyért az MTK vívójával, Bacsó Dániellel mérkőzött meg, ám itt az ellenfél nyert 10:9 arányban, így Keve a 2. helyen végzett.

A lányoknál, ugyanebben a korosztályban 63-an vetélkedtek, ahol Somogyi Alíz (edző: Medgyesi István) a legjobb 8-ba jutott, és ott 10:8-ra vereséget szenvedett Szentes Dalmától (Vasas), így 6. lett.

Somogyi Alíz

Az újonc fiúknál (85 induló) a verseny legnagyobb aranyesélyese, a Medgyesi István által felkészített Petrovszki Áron a nyolcas döntőbe jutott, ahol három magabiztos győzelmet aratott (az esztergomi Nagy Leventét, a honvédos Wentzel Edmondot és a balatonos Kuznyecov Jaroszlávot verte meg) és ranglistavezetőhöz méltóan sorozatban a negyedik versenyét is megnyerte. A további AVA-indulók közül még négyen verekedték be magukat a 32 közé. Csarnai Roland a 19., Kollár Milán a 20., Köles Keve Bendegúz a 26., Suhajda Péter Márton a 22. helyen fejezte be a küzdelmet.

A törpiciknél is született békéscsabai medál, Suhajda Benedek Pál 46 induló között lett harmadik. Runa Andrea tanítványa a jó csoportkör után a direkt táblán meg sem állt a 8-as döntőig, ahol ügyes vívással diadalmaskodott Resch László (Ludovika SE) ellen majd hajszállal, de vereséget szenvedett Palotai Gergőtől (OVSE Jövő Záloga).

Suhajda Benedek

Az újonc lányoknál (83 induló) két békéscsabai is nyolcas döntőben vívhatott. Az előző versenyhez képest javítottak ebben a versenyszámban, de így is maradt kis hiányérzet az edzőkben.

Juhász Hannának (edző: Medgyesi István) most is jól sikerült az első kör, ő a direkt tábla 1. helyéről, Somogyi Alíz az 5., míg Pataki Anna a 31. helyről kezdett. Annának nem ment igazán a vívás (a 36. helyen fejezte be a versenyt), ennek következtében a legjobb 32 között két csabai lány marad. Alíz és Hanna bejutottak a 8-as döntőbe, ahol mindkettőjüket a mezőnyből kiemelkedő, a márciusi kadét Európa-bajnokságon egyéniben 8., csapatban Európa-bajnok OVSE-s Horváth Lotti (OVSE) állította meg. Somogyi a 8 között 15:11-re, Juhász Hanna Réka az elődöntőben 15:9-re kapott ki Horváthtól, így előbbi a 7., utóbbi a 3. helyen végzett.

Juhász Hanna

Petrovszki Áron a serdülő fiúknál (84 induló) is dobogóra léphetett. A nyolc között először Farkas Bencét (OVSE) győzte le 15:10-re, majd Bobach Artúrt (BVSC) 15:12-re. A döntőben a honvédos Kiss Donát Lőrinc következett. A csabai legény csaknem végig vezetett, ám az ellenfél kiváló vívással megfordította a mérkőzést, és nyert 15:14-re.

A serdülő lányoknál (70 induló) Juhász Hanna Réka, Pataki Anna és Somogyi Alíz is feljutott a főtáblára, de itt elfogyott az erő.

Köles Keve Bendegúz

– Összesen hét döntős helyezést értünk el – köztük egy arany és két-két ezüst-, illetve bronzérem – mellyel bizonyos szempontból túlszárnyaltuk az előző verseny eredményeit. Május 26–28-án következik Békéscsaba az Olimpici versenysorozatban – mondta Medgyesi István, az AVA edzője.